« Je reconnais que ma personnalité détonnait »

Ce vendredi 6 janvier, Olivier Marie Lucenay présente à l’espace Lucien-Laroche au Robert, son premier livre, « L’éclosion du malfini, chronique d’une métamorphose ». Un récit autobiographie dans lequel l’ancien prêtre revient sur son parcours, de son enfance à ses sept années de sacerdoce, jusqu’à sa démission récente de l’Église catholique.

Pourquoi une autobiographie ?

C’était une façon pour moi, de prendre le

temps de me présenter, dire qui je suis et dans un second temps de

partager ma pensée. La biographie était un support pour faire

entrer le lecteur dans ma pensée, dans ma vision du monde,

notamment autour des thématiques qui me sont chères, comme la

famille, la délinquance, l’Église, le rapport de la Martinique à la

France, etc. Évidemment c’est difficile de parler de soi, surtout

que dans le livre, je parle de mon intimité. Mais j’y ai découvert

un côté thérapeutique qui m’a permis de relire mon histoire et de

mieux comprendre certaines choses.

Regrettez-vous d’avoir été trop médiatisé

?

Je ne le regrette pas. Si j’ai un regret c’est

de ne pas avoir été suffisamment bien accompagné et d’avoir manqué

de maturité. La notoriété, au bout d’un moment, a été

insupportable. Aujourd’hui, je ne crains pas les regards parce

qu’avec le temps, j’ai appris à laisser à chacun la liberté d’avoir

une opinion sur moi. Je ne cherche pas à plaire, c’est là que j’ai

grandi. Je suis qui je suis et je fais ce qui me semble bon.

Lors de votre démission, vous vous êtes très

peu exprimé sur votre choix de quitter le sacerdoce. Quelles sont

les raisons de votre départ ?

J’avais fait le choix avec l’évêque, Mgr David

Macaire, de ne pas communiquer en direct et de laisser le

responsable de la communication s’en charger. Et de laisser passer

la vague de l’annonce. Concernant…