JCE acoge parcialmente solicitud de consulta interna del PLD

Santo Domingo.- La Junta Central Electoral acogio parcialmente la solicitud de colaboracion del Partido de la Liberacion Dominicana para realizar consulta interna.

La JCE aprobo que la consulta interna se realice, <>, esto mediante una comunicacion con fecha del dia 28 del mes en curso.

De igual modo la JCE acepto facilitar a la organizacion politica solicitante, los equipos electronicos para que sean utilizados en la consulta interna, lo cual no incluye el software; sin embargo rechazo que sean utilizados los recintos educativos donde funcionan los colegios electorales durante las elecciones generales, para realizar dicha consulta.

Esto debido a que debido <>

Asimismo, indico que facilitara el apoyo en cuanto a materiales, sin la identificacion de la Junta Central Electoral, todo ello, a traves de la Comision Organizadora de la Consulta (CONAP), a los fines de que dicha comision pueda realizar el indicado proceso de consulta interna, segun los criterios y el alcance que se establece establecidos en el documento, en virtud de que se trata de un proceso interno de una organizacion politica, lo cual no vincula a la Junta Central Electoral.

De igual manera, la JCE rechazo el otorgamiento de los padrones de los demas Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos reconocidos, sin embargo, se establecio que, en una fecha proxima a la pautada para la realizacion de la referida consulta, el organo autonomo podra entregar el corte mas reciente del Padron Electoral que se encuentre disponible, tal y como ha sido realizado tradicionalmente y conforme con el calendario de actividades que deban ser organizadas.

Aclaro, que tal y como ha sido expreso el PLD en su comunicacion depositada ante en fecha 6 de abril de 2022, la citada consulta y su resultado, no afectara el derecho que tienen los demas miembros del PLD, que no participen de la consulta, para manifestar posteriormente sus intenciones de aspirar.

<<El resultado de dicho proceso no tendra un caracter vinculante o definitivo aspiraciones e en la citada organizacion politica, las respecto de las cuales deberan ser canalizadas, una vez sean aperturados los plazos legales del calendario electoral. Se recalca sobre este aspecto lo que establece el articulo 8, numeral 2 de la Resolucion No. 28/2021 del 13 de octubre de 2021, modificada por la Resolucion No. 2 2022 del 17 de enero de 2022), que prohibe la promocion y reconocimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos politicos a los aspirantes como precandidatos/as o candidatos/as para ninguno de los niveles de eleccion previstos en la ley>>, senalo la JCE.

Ademas indico que el cumplimiento de los criterios y el alcances de la consulta, queda a cargo del PLD y de su CONAP, reservandose la JCE el derecho de imponer las sanciones a que haya lugar, ante cualquier violacion a los aspectos antes senalados y conforme a las facultades que posee este organo, segun los articulos 18, 20 y 277 de la Ley Num. 15-19, Organica de Regimen Electoral y los articulos 78 y 82 de la Ley Num. 33-18 de Partidos. Agrupaciones y Movimientos Politicos.

La JCE destaco, que el Magistrado Titular, Rafael Armando Vallejo Santelises, no estuvo de acuerdo con la decision, en virtud de que, segun su criterio, la misma viola lo dispuesto por la Junta Central Electoral en su Resolucion No 28/2021 que regula el periodo previo al inicio de la precampana en los Partidos Agrupaciones y Movimientos Politicos reconocidos de cara a los procesos de seleccion interna de candidaturas que habran de celebrarse en el ano dos mil veintitres (2023) (Modificada por Ja Benacion No 2-2022 del 17 de enero de 2012)