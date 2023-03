Santo Domingo.- El artista cristiano Jameson Ram?rez, hizo historia en el concierto Dominicano de Coraz?n realizado por el destacado cantante de g?nero tropical Manny Cruz, el cual revent? El Palacio de los Deportes de Rep?blica Dominicana a ritmo de merengue, m?sica y algarab?a de todos los que presenciaron una noche inolvidable que marca un antes y despu?s en el merengue dominicano.

Jameson Ram?rez, quien tuvo dentro de este concierto una invitaci?n y participaci?n especial para ser la contraparte del cinco veces nominado al Latin Grammy y m?ltiples Premios Soberano, Manny Cruz, al igual que Jerek Music, Ryan Milo, Miguel Delgado, j?venes que est?n apostando al merengue, el concierto sirvi? de plataforma para estos nuevos talentos.

“Me sent? inmensamente agradecido de Dios, primero por su respaldo en aquel lugar, fue una noche incre?ble, pues quede muy sorprendido por la aceptaci?n del p?blico, gracias de todo coraz?n a Manny Cruz por esta gran oportunidad que nunca olvidar?, a mi Dios toda la gloria por lo que hizo all?”, concluye Jameson Ram?rez con gran emoci?n.

Jameson Ram?rez cerr? su participaci?n dando exaltaci?n a Dios por medio de dos de sus ?xitos como lo son “El Pum Pum De Mi Coraz?n y Nada Sin Ti”.

Cabe destacar que Manny Cruz expres? p?blicamente que “El ministerio de la Juventud, y algunos colaboradores estar?n haciendo algo maravilloso y muy especial que a todos les va a encantar, junto a Jameson Ram?rez, entre otros j?venes talentos del merengue, dejando as? una gran expectativa de lo pr?ximo que vendr? muy pronto”.

“De Jameson Ram?rez les puedo decir como productora ejecutiva, es que ?me siento demasiado feliz!, no hay una expresi?n escrita para expresar lo que hay en mi coraz?n en este momento, es una respuesta de Dios a tantos a?os de trabajo con tanta excelencia y calidad. Manny Cruz sin conocer nada de nosotros pudo ver lo que quiz?s muchos no ven y Dios puso en Manny el poder ver ese talento de Jameson Ram?rez, para m? eso no tiene precio, Dios es bueno y el tiempo de ?l es perfecto”, fueron las palabras de Lisbeth Feliz, quien es adem?s de su productora, tambi?n compositora de varios de los temas de Jameson Ram?rez.

El artista Jameson Ram?rez ha sido nominado recientemente a los reconocidos Premios El Galard?n 2023 como Interprete yu Orquesta Tropical.