Israel y Hamás logran acuerdo sobre primera fase de plan para poner fin a guerra en Gaza, dice Trump

Israel y Hamás han logrado un acuerdo sobre la "primera fase" de un plan de paz para pausar los combates y liberar a algunos cautivos, afirmó el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y perdurable”, escribió Trump. “Todas las partes serán tratadas de manera justa".

Los negociadores se han estado reuniendo en Egipto durante días para elaborar un plan de paz respaldado por Trump que el mandatario espera resulte en un fin permanente a la guerra que estalló hace dos años y traiga una paz sostenible a la región.

El acuerdo inicial fue confirmado por funcionarios israelíes y por Hamás, así como por el mediador Qatar. No está claro por el momento si las partes habían logrado algún avance en cuestiones más espinosas sobre el futuro del conflicto, como la futura gestión del territorio palestino y si Hamás depondrá las armas, como lo ha pedido Trump.