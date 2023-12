Israel lleva a cabo una incursión militar terrestre en el sur de Gaza

Columna de humo en la ciudad de Jan Yunis tras la incursión israelí.

Palestinos se preparan para abandonar Jan Yunis tras la orden de evacuación de Israel.

«Es un hospital al que he ido regularmente y los niños ahora me conocen; las familias me conocen. Esas mismas personas me agarran la mano o la camisa y me dicen: ‘por favor, llévanos a un lugar seguro. ¿Dónde es seguro?’».