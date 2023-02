Irving se quiere ir de los Nets tras no recibir extensi?n de contrato

The content originally appeared on: El Dia

Al no poder obtener un nuevo contrato, Kyrie Irving est? buscando una nueva direcci?n.

El escolta All-Star ha pedido un canje a los Brooklyn Nets, dijo el viernes una persona con conocimiento de los detalles.

La solicitud llega menos de una semana antes de la fecha l?mite de cambios y posiblemente indica el final de su mandato con la franquicia, ya sea en ese momento o despu?s de que termine esta temporada.

Irving hizo la solicitud despu?s de que las conversaciones sobre un nuevo contrato no fueran de su agrado, dijo la persona a The Associated Press bajo condici?n de anonimato porque las conversaciones deb?an permanecer en privado. Fue informado por primera vez por ESPN y The Athletic.

Irving es elegible para una extensi?n de contrato, pero los Nets se negaron a d?rsela el verano pasado. La agente y madrastra de Irving, Shetellia Irving, le dijo a Bleacher Report la semana pasada que se hab?a comunicado con los Nets con respecto a un nuevo acuerdo. Kyrie Irving, cuyo contrato actual con los Nets vence despu?s de esta temporada, es elegible para un contrato de cuatro a?os por un valor de hasta $200 millones.

“Me comuniqu? con los Nets con respecto a esto”, dijo Shetellia Irving a Bleacher Report. “No hemos tenido conversaciones significativas hasta la fecha. El deseo es hacer de Brooklyn su hogar, con el tipo correcto de extensi?n, lo que significa que la pelota est? en la cancha de los Nets para comunicar ahora si su deseo es el mismo”.

Se pensaba que Irving y los Nets avanzar?an hacia una extensi?n a largo plazo en 2021, cuando Kevin Durant firm? una. En cambio, Irving demostr? ser poco confiable, perdi?ndose juegos por razones no relacionadas con el baloncesto, y los Nets cambiaron sus pensamientos sobre asegurarse un futuro prolongado con el base.

Los Nets, que ven?an de una derrota por 43 puntos en Boston el mi?rcoles, abren una estad?a de cinco juegos en casa el s?bado contra Washington. Irving no figura en su informe de lesiones, lo que significa que est? disponible para jugar. Juegan seis de sus ?ltimos siete partidos antes del receso del Juego de Estrellas en casa; el ?nico partido de “visita” en ese tramo es en los New York Knicks.

Pero si Irving ser? parte de algo de eso no est? claro ahora.

Se public? un tweet en la cuenta de Irving poco antes de que salieran los primeros informes de la solicitud de intercambio; como suele ser el caso de Irving cuando se trata de publicaciones en redes sociales, no estaba seguro de a qu? se refer?a exactamente en esa publicaci?n.

“A mis compa?eros: ?S? T? MISMO y CRECE! Mant?n cerca a las personas que TE CELEBRAN incondicionalmente y aprecian todo el trabajo duro que se realiza. Dist?nciate de las personas que manipulan, odian y lastiman”, se lee en el tuit.

Brooklyn tiene marca de 31-20 esta temporada, cuarto en la clasificaci?n de la Conferencia Este al entrar el viernes, y tiene marca de 4-7 desde que su compa?ero All-Star Durant se lastim? la rodilla en un juego en Miami el 8 de enero. Durant podr?a regresar durante esta estad?a en casa, ya que est? registrado diciendo que quiere jugar en el Juego de Estrellas el 19 de febrero, as? que, presumiblemente, estar? de vuelta con los Nets antes de esa fecha.

Irving est? jugando bien en ausencia de Durant, con un promedio de 30,3 puntos en los ?ltimos 10 partidos. Quiz?s eso interese a los equipos que se mostraron reacios a hacer un trato por Irving el verano pasado, cuando reconoci? que no encontr? mucho mercado debido a su aparente falta de confiabilidad.

Durant tambi?n hab?a pedido a los Nets un intercambio el verano pasado, antes de que prevaleciera la cabeza fr?a. Y fue en este momento el a?o pasado que Brooklyn cambi? a James Harden, quien era parte de lo que los Nets pensaron que ser?a un Big Three de ?l, Durant e Irving, a los Philadelphia 76ers en un acuerdo que trajo a Ben Simmons a Brooklyn.

Pase lo que pase entre ahora y el jueves, este es oficialmente el comienzo de otra nueva saga que rodea a Irving, quien firm? con el equipo de su ciudad natal junto con Durant en el verano de 2019.

Fue suspendido por los Nets por lo que se convirtieron en ocho juegos a principios de esta temporada despu?s de que el equipo dijera que estaba consternado por su reiterado fracaso en “decir inequ?vocamente que no tiene creencias antisemitas”. Eso ocurri? poco despu?s de que Irving se negara a emitir la disculpa que el comisionado de la NBA, Adam Silver, busc? por publicar un enlace a un trabajo antisemita en su cuenta de Twitter. Irving tambi?n termin? perdiendo su larga relaci?n con Nike como parte de las consecuencias masivas de lo que tuite? y las reacciones que siguieron.

“No defiendo nada parecido al discurso de odio o el antisemitismo ni nada que vaya en contra de la raza humana”, dijo Irving el d?a que los Nets lo reincorporaron en noviembre.

Irving tambi?n se perdi? gran parte de la temporada 2021-22 debido a su negativa a vacunarse contra el COVID-19, lo que lo dej? esencialmente inelegible para jugar en los partidos locales de Brooklyn durante gran parte de la temporada debido a las reglas de la ciudad de Nueva York establecidas en respuesta a la pandemia

Tambi?n ha expresado muchas opiniones controvertidas durante su carrera, incluido cuestionar repetidamente si la Tierra era redonda antes de disculparse con los profesores de ciencias.

Irving tambi?n se ausent? durante la temporada 20-21, y el gerente general Sean Marks dijo el verano pasado que estar disponible para jugar ser?a algo que la organizaci?n considerar?a mientras sopesaba una extensi?n para Irving.