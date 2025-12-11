"Esto daña la imagen" dice abogado por arresto de una estudiante de medicina en caso Senasa Pro Consumidor advierte a comercios “solo se debe aceptar una tarjeta del bono navideño por persona” Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción para imputados en caso Senasa Consejo de transición de Haití pide a RD conclusión de investigación sobre muerte de Stephora Arturo del Villar es juramentado como rector de Intec: Abrazará la IA como prioridad innegociable ¡Volvió Juanita! La alegría de la Navidad aterriza en el aeropuerto con los dominicanos ausentes
Local News

Investigan tiroteo que dejó tres personas heridas en barrio Simónico, Villa Duarte

11 December 2025
Support us
This content originally appeared on Listín Diario.
Promote your business with NAN

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que dos mujeres y un niño de 10 años resultaron heridos de bala este jueves, durante un hecho registrado en el barrio Simónico, sector Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este.

De acuerdo con los reportes preliminares, alrededor de las 7:00 de la noche, dos hombres aún en proceso de identificación se desmontaron de una yipeta de negra y realizaron múltiples disparos en dirección a un establecimiento improvisado tipo paletera, donde se encontraban las personas afectadas.

Los heridos fueron trasladados a un centro de salud, donde reciben atenciones médicas.

Los heridos fueron identificados como: Marie Benítez Rodne, nacional haitiana, de 47 años; María Mercedes Arias Amador, de 63, y el niño Josué Rodne, de 10. Este último, se encuentra en estado delicado.

En el lugar del hecho fueron colectados nueve 9 casquillos calibre .45,  1 casquillo 9mm y un proyectil impactado, los cuales serán analizados por la Policía Científica como parte del proceso investigativo.

Asimismo, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizan levantamientos de la escena, entrevistas a testigos y depuración de cámaras de seguridad en las áreas próximas, con el propósito de identificar y apresar a los responsables del ataque.

Support us

Related News

30 November 2025

3I/ATLAS: El cometa que fascina a los científicos y alborota las redes sociales

28 November 2025

Mived autoriza apertura de tienda de capital chino Dulce Hogar

08 December 2025

Desde el miércoles 10 inicia flexibilización de horario para venta de bebidas alcohólicas

03 December 2025

¿Qué es la gracia navideña y cómo se benefician los dominicanos que vienen al país?