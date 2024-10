Interrogatorio a Jochi Gómez continuará este viernes; le cuestionan sobre fallo de semáforos

"El objetivo siempre del Ministerio Público es imputar y nosotros defender, una cosa es imputar y otra cosa es probar, nosotros si vamos a probar la inocencia de nuestro cliente y por eso no quiero dar muchos detalles porque nos encontramos en una frase secreta de verificación de esa imputación", señaló el abogado, quién agregó que Jochi se encuentra en "buenas condiciones" siguiendo todas las condiciones del proceso.

"Jochi ha dicho que no ha tenido vinculación con ningún tipo de interrupción de energía semafórico, todo lo contrario, él tiene una tesis, el tiene una explicación que lo alejan a él de responsabilidad en esos tipos de hechos", indicó Balcacer.

