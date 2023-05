Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Interior y Polic?a inici? este domingo en el Distrito Nacional el programa “De Vuelta al Barrio”, en el Club Mauricio B?ez, ubicado en el sector de Villa Juana, con el apoyo de notables representantes del deporte, el arte y la cultura, que manifestaron su decisi?n de integrarse a trabajar en esa iniciativa junto con las autoridades y el sector privado.

En el evento, varias personalidades dieron sus testimonios de progreso, entre las que figuran el actor y comediante Raymond Pozo, quien relat? que naci? en un campo muy lejano llamado Jamey y que en su etapa escolar siendo el n?mero seis de 10 hermanos siempre le toc? utilizar los uniformes que los m?s mayores dejaban de usar.

Para el reconocido humorista, la “real vuelta es Rep?blica Dominicana”. Se defini? como “un hombre totalmente feliz a pesar de la escasez que tuvo. “Lo material no me impidi? ser feliz a?n y sin tener nada, absolutamente nada, era feliz, como ahora que por su misericordia no me hace falta nada”.

El tres veces ganador del Cy Young, el exbeisbolista Pedro Mart?nez, asegur? que los barrios producen un accionar positivo si hay fuerza de voluntad y disciplina, y afirm? que se requiere del apoyo de los padres una buena educaci?n. Cont? que en su carrera como lanzador en las Grandes Ligas fue rechazado por su estatura, pero que, ahora, parad?jicamente lo denominan “Pedro el Grande”.

Asimismo, Juan Oviedo, abogado y optometrista, nativo de la secci?n Los Sosa, de San Juan de la Maguana y residi? por muchos a?os en el sector capitalino de Capotillo, afirm? que enfoc? su vida a la capacitaci?n y el emprendimiento.

Detall? que lleg? a tener una paletera hasta fundar ?ptica Oviedo que hoy cuenta con varias sucursales y dijo que cuando decidi? residir en la capital su padre le aconsej? seguir una vida correcta y alejarse de todo lo que pudiera ser da?ino. “Siempre he dicho que no importa lo que usted haga, lo importante es que lo haga bien”, apunt? el exitoso empresario.

La dominicana Ashley Morales, directora del Instituto de Investigaci?n de Ingenier?a S?smica de Estados Unidos, dijo que siempre tuvo como ?nica meta prepararse, sabiendo que el futuro pod?a ser diferente. Exhort? a los j?venes a que estudien y trabajen porque siempre hay oportunidades.

En tanto que, el reconocido neurocirujano Jos? Joaqu?n Puello consider? que el barrio es parte del pilar m?s importante en el comportamiento y educaci?n de los seres humanos. “Desde all? nos transportamos a escalas superiores. El barrio no es solo algo f?sico. Es la memoria de nosotros los seres humanos”, acot?.

Otros que compartieron sus experiencias de superaci?n fueron la exvoleibolista Milagros Cabral, de las Reinas del Caribe y los inmortales del deporte Jos? “Grillo” Vargas y Jos? Boy?n Dom?nguez.

“Lleg? el momento de rescatar los valores”

Al ofrecer las palabras centrales del evento, el ministro de Interior y Polic?a, Jes?s V?squez Mart?nez, manifest? que ha llegado el momento de rescatar los valores y cambiar paradigmas en los j?venes para construir una sociedad que garantice un mejor porvenir para la presente y futura generaci?n.

<<De vuelta al Barrio ha llegado a complementar la Estrat?gica Integral de Seguridad Ciudadana <> y como ministro de Interior y Polic?a estoy consciente de nuestra responsabilidad y la asumimos, pero para lograr resultados positivos y cambiar la realidad de lo que est? pasando en nuestras comunidades, es necesaria la integraci?n de toda la sociedad, sin tomar en cuenta bander?as pol?ticas>>, precis?.

Al acto, que fue bendecido por monse?or Francisco Ozoria, arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, asistieron el director de la Polic?a Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mej?a; el presidente de la C?mara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, adem?s cientos de dirigentes comunitarios, empresarios, profesionales de diversas ?reas, y otros representantes de instituciones p?blicas de los diversos poderes del Estado.

El acto inici? con una presentaci?n musical a cargo de j?venes artistas del sector Villa Consuelo.