Primero fue Kyrie Irving a Dallas . Luego lleg? Kevin Durant a Phoenix .

La ruptura en Brooklyn est? reconstruyendo algunos contendientes en el Oeste.

El d?a de la fecha l?mite de cambios en la NBA lleg? el jueves con la noticia de un ?xito de taquilla. Los Nets acordaron de la noche a la ma?ana cambiar a Durant a los Suns por un paquete que inclu?a a Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, cuatro selecciones de primera ronda y una compensaci?n adicional en el draft.

Otro gran nombre se movi? un d?a antes cuando los Lakers acordaron enviar a Russell Westbrook a Utah como parte de un acuerdo a tres bandas con Utah y Minnesota que trajo a D’Angelo Russell de regreso a Los ?ngeles.

Se prev? que se realicen m?s movimientos antes de la fecha l?mite de las 3 p. Los ya acordados fueron confirmados a The Associated Press bajo condici?n de anonimato porque a?n no eran oficiales.

Los Suns acaban de recuperar a Devin Booker de una lesi?n en la ingle que lo hab?a dejado fuera de juego desde Navidad y pronto agregar?n a Durant a la alineaci?n cuando se recupere de un esguince de ligamento en la rodilla.

Esos dos, m?s Chris Paul y Deandre Ayton, podr?an hacer que este equipo de Phoenix sea m?s poderoso que el que gan? 64 juegos, el mejor de la NBA, en la temporada 2021-22, pero luego se encendi? con una derrota en la segunda ronda ante Dallas.

Los Mavericks tambi?n pueden ser m?s fuertes despu?s de adquirir a Irving para formar pareja con Luka Doncic. Irving pidi? salir de Brooklyn la semana pasada, frustrado con sus negociaciones para una extensi?n de contrato, y se dirigi? al oeste unos d?as despu?s.

Luego fue Durant, que se hab?a ido a Brooklyn con Irving en 2019.

“Me encanta la competencia ahora que podemos estar en la misma conferencia”, dijo Irving.

Un d?a despu?s de que LeBron James batiera el r?cord de anotaciones de su carrera en la NBA, los Lakers se movieron para conseguirle m?s ayuda consiguiendo a Russell de Minnesota, y al base Malik Beasley y al alero Jarred Vanderbilt del Jazz. El acuerdo envi? a Westbrook a Utah despu?s de que el MVP de la NBA de 2017 nunca prosperara junto a James y Anthony Davis.