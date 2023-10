SANTO DOMINGO.-Rentar un espacio o inmueble, aún cuando este no reúne las condiciones necesarias para ocuparlo, se ha convertido en una odisea para las personas interesadas.

Aparte del déficit existente, los altos precios de estos y una buena parte en dólares, hacen que cualquiera se arrepienta de la búsqueda.

Lorena e Ivelisse, dos jóvenes profesionales radicadas en el Distrito Nacional por asuntos laborales, son testigo de esa hazaña ante el intento de encontrar un estudio de dos habitaciones para ubicarse en un lugar céntrico, seguro y de fácil acceso para establecerse.

“Esto es una locura, hasta que empezamos a hurgar, no nos habíamos dado cuenta del desorden y la falta de controles, un apartamento hasta de una habitación te la alquilan entre mil y 1,200 dólares y hasta más de dos mil, dependiendo el lugar”, comentó Lorena desconcertada, tras dos meses de gestión infructuosa.

Proyecto leyEugenio Cedeño, presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados que impulsa el proyecto de ley que busca regular los alquileres de bienes inmuebles en el país, asegura que el gran problema por el cual no hay casas para rentar es porque el propietario entiende que el inquilino se la entrega cuando le da la gana.

“Esa situación es la que ha provocado que la gente no se dedique a construir un edificio de veinte apartamentos para alquilarlo. Dicen: ‘para qué voy a llenar eso de gente si a la hora de querer sacarla no puedo o tengo que hasta pagarle para que se vayan’”, narra el legislador.

Afirma que el problema en el país es la sobreprotección que tienen los inquilinos, que ha desincentivado la construcción y destino de casas para esos fines”, refirió tras adelantar que este lunes 16 será retomado el proyecto.La pieza legislativa que se aprobó en una primera lectura en mayo de este año busca regular y establecer una serie de novedades, obligaciones y requisitos para los propietarios e inquilinos.

Él entiende que si aquí hubiera reglas como en New York y otros lugares, la ciudad estuviera llena de viviendas para alquileres.

El diputado afirma que en el país existe un déficit de más de medio millón de viviendas, y asegura que la exigencia del pago en dólares por parte de los dueños es porque estos buscan asegurar su inversión.

Airbnb“La razón principal por la que hay menos apartamentos a largo plazo en el mercado, y me acaba de pasar casualmente con un propietario, que me llamó y me dijo: ‘Mira, lo pensé y lo voy a poner en el Airbnb porque me da más resultados, y eso es lo que esta pasando”, comentó Maja Fasting, quien preside la firma Broker / Owner de la Inmobiliaria Tropital Living desde hace 17 años con alquileres en Santo Domingo.

Al igual que Raquel Ferreira de Key Homerd By eXp Realty y Julio Reyes Guillén, de Corazones Realty y otros agentes inmobiliarios, coincidieron en los factores que han contribuido a la escasez de unidades habitacionales para renta a largo plazo.

Componentes

—1— FactoresEntre los aspectos que inciden en el costo están ubicación, estado del inmueble, sí tiene equipamiento, amenidades y mantenimiento.—2— RegulaciónAfecta por proliferación de personal y asesores no calificados que entran al negocio y no orientan a los clientes.

Razones que influyen en alto costo de rentasPrecios. Entre sectores con rentas más costosas están Los Cacicazgos y Piantini por ubicación y no tener “focos” o barrios populares aledaños.

“Un apartamento en Piantini sin amueblar ronda los mil 200 dólares; si es de dos habitaciones amueblado te vale US$1,800, dependiendo si la torre es nueva, clásica o las amenidades que tenga”, comentó Raquel Ferreira, igual cita la libre oferta y demanda e inflación en alzas de precios.

Otras razones que encarecen la renta es si tiene gimnasio, parqueos y áreas infantiles. Si se trata de 3 habitaciones puede oscilar hasta en 5 mil dólares. “Los más próximos a la Brea Peña y 27 de Febrero son más económicos”. Para Maja Fasting, lo importante es que haya reglas claras.