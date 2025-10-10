Ingresan a tres dominicanos a comisiones de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación informó que, durante la celebración de su 74º Congreso de la FIFA, llevado a cabo en Zúrich el pasado 2 de octubre de 2025, tres miembros de la Federación Dominicana de Fútbol fueron nombrados parte de sus nuevas comisiones permanentes, lo que marca un hecho trascendental en la historia de la dirigencia del fútbol nacional.

Esto representa un reconocimiento al trabajo de transparencia, pulcritud y gestión deportiva desarrollada por el actual Comité Ejecutivo de la FDF.

José Francisco Deschamps -presidente de la FDF-, Genald Senior Brown -miembro del Comité Ejecutivo de la FDF- y Manuel Estrella -presidente de la Comisión de Selecciones de la FDF- fueron elegidos y aprobados durante la reestructuración de las comisiones permanentes de la FIFA para el período 2025-2029.

Deschamps Cabral es un contable y abogado que jugó balompie en su niñez. Él asumió las riendas de la Federación Dominicana de Fútbol en abril de 2024 en una asamblea en la que estuvieron presentes los representantes de la FIFA José Rodríguez y Raúl Méndez, mientras que por la Concacaf, Marco Leal y Mario Monterrosa.

El también empresario vegano es muy conocido en esa provincia, ya que desde el 2015 tiene una franquicia en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que es el Atlético Vega Real.

Genald, de su lado, es una alta ejecutiva de Laboratorios Rowe, propietario del competitivo Club Pantoja, uno de los más exitosos de la LDF.

ingeniero de profesión, Manuel Estrella, en tanto, es un gran empresario en el país con un sin número de empresas; desde canales, emisoras, periódicos, cementera, pintura, sin embargo, hace cinco años llegó un nuevo amor a su vida, el fútbol.

Actualmente es el tesorero de la LDF, institución de la que fue su presidente. Es el presidente fundador del equipo Cibao FC, con sede en Santiago.

También es accionista del equipo Metros de Santiago que compite en el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto, el más importante evento deportivo nacional de esa disciplina.

Bajo su dirección, la LDF tuvo su mayor crecimiento en talento deportivo y competitividad, tanto local como internacionalmente.

Paralelamente, el equipo Cibao Fútbol Club ha sido el más exitoso de la Liga Nacional.

Estrella también es el propietario del periódico El Caribe y de CDN Canal 37, medios de comunicación que constituyen un soporte vital en la difusión de las actividades deportivas y de los atletas dominicanos.

Es el presidente del Consejo de Administración y fundador del grupo empresarial Estrella, que ofrece servicios de construcción en la región del Caribe y en toda Centroamérica.