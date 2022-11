Ingenieronan di VWI a entrega peticion na Ministerio Publico pa haci investigacion riba maneho di Utilities N.V.

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Riba diamars, 22 di november 2022, VWI a entrega un peticion na Ministerio Publico (“MP”) di Aruba

pidiendo MP pa pidi Gemeenschappelijk Hof van Justitie di Aruba, Corsow y St. Maarten (“Hof”) pa inicia un encuesta (i.e., investigacion) door di apunta un of mas experto pa sondia/investiga e (mal) maneho cu Utilities Aruba N.V. (“Utilities”) a bini ta haci den cuadro di violacionnan flagrante di e Codigo di Gobernacion Corporativo cu tin entre Utilities y W.E.B. Aruba N.V. (WEB).

E peticion aki ta di acuerdo cu e Codigo Civil nobo di Aruba, buki number 2, Articulo 271 y 272. Manera VWI a bin ta trece dilanti desde september 2022, Utilities a habri un destaho publico, e asina yama Expression of Interest (“EOI”), pa expansion di molinanan di biento pa produci coriente den e area di Rincon.

Utilities su statutonan no ta carga e acto aki di habri un destaho publico pa cera un Power Purchase Agreement (“PPA”). Pues e meta di e compania Utilities Aruba NV, estableci den su statutonan, no ta pa haci e tipo di actonan ehecutivo aki pero Utilities ta mas bien loke ta un “Houdstermaatschappij” kende ta posee y maneha e accionnan di zowel WEB como esunnan di N.V. Elmar.

Aki e meta di Utilities Aruba N.V. copia literalmente for di su statutonan: a) het optreden als een houdstermaatschappij in het algemeen doch in het bijzonder het direct dan wel indirect houden van de aandelen in de op Aruba gevestigde naamloze vennootschap “Naamloze Vennootschap Electriciteits Maatschappij Aruba”, het verwerven van die aandelen en het uitoefenen van alle aandeelhoudersrechten van de aan te schaffen aandelen. b) het optreden als financieringsmaatschappij en het verrichten van allerlei financiele transacties verband houdende met het verwerven van de aandelen “Naamloze Vennootschap Electriciteits Maatschappij Aruba”, het zich borg stellen of garant staan voor leningen en verplichtingen in verband met het vorenstaande. c) Alles meer te doen wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

E vestigingsvergunning di Utilities, esta e Ministeriele Beschikking No. 17289 di 4 di september 1990, ta duna permiso pa e metanan a) y b) menciona ariba pero no ta duna permiso pa e meta c) menciona ariba. Esaki pa motibo di “Algemeen Belang” manera poni den e Ministeriele Beschikking. Datosnan di Utilities Aruba N.V. su meta manera poni den su statutonan ta obtenible na Camera di Comercio di Aruba bou di number H10232.0. Utilities Aruba N.V. ta sistematicamente violando y desbordando su meta manera poni den su statutonan.

E maneho descabeya aki di Utilities a yega un punto asina baho cu ta mete (politicamente) cu e operacion di WEB y ta bini cu “konkelmentonan legal” y metemento operacional pa asina purba forsa WEB “bay mee den e straatje” cu Utilities kier pa e por logra su metanan intransparente hunto cu e compania fantasma registra na Panama “Project Consulting Global S.A.” di Sr. Angel Abreu. VWI, den su investigacion di tur e trayecto aki di e EOI pa expansion di molina di biento na Rincon, a bin topa cu “coincidencianan” sospechoso.

Den e mundo di destahonan tecnico profesional y publico no tin espacio pa e tipo di “coincidencianan” aki, pero mas bien por ta indicacion di posibel irregularidadnan. Pa e motibo aki VWI a entrega su peticion na MP di Aruba, a base di Articulo 271 y 272 di Aruba su Codigo Civil, pa asina MP eherce su derecho di peticion pa encuesta na Hof pa sondia/investiga e maneho aki di Utilities cu expertonan imparcial.

Te ainda Aruba ta un estado di derecho y den e marco aki como cu VWI su miembronan ta “belanghebbenden” pa cu e salud di e compania WEB y e “goede orde van zaken” pa cu e Corporate Governance entre WEB, su Raad van Commissarissen y su accionista Utilities Aruba NV, VWI a submete e peticion ya menciona na Ministerio Publico di Aruba.

Ta keda VWI solamente e speransa cu e MP di Aruba ta reconoce e embergadura serio pa e interes general di Aruba pa loke ta e futuro energetico di nos isla y ta pidi Hof pa inicia un investigacion.

