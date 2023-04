Por: Raphy D? Oleo

Los influencers son individuos que se destacan en una red social o medio de comunicaci?n y que ejercen influencia en los h?bitos de consumo de quienes lo siguen, creando contenido con alta tasa de engagement (compromiso).

Los mercaderes son un s?lido grupo con un dominio aplastante de las redes pero sin influencia social ni credibilidad, que mediante el manejo cuantitativo de sus redes aparentan ser las figuras dominantes del mundo virtual, pero con poca comprensi?n de su audiencia-objetivo. Por ello, circunstancialmente, dominan los rating virales pero al siguiente d?a desaparecen como por arte de magia.

Todo su mundo se circunscribe a buscar ?suscriptores?, ?views? y ?me gusta?, pues con ello mantienen la apariencia de influenciadores, lo que le permite satisfacer las exigencias de los algoritmos que usan las aplicaciones monetizadas, las cuales pagan la colocaci?n de anuncios en publicaciones con m?s interacciones y de m?s reciente tiempo. Aqu? es donde caben los instagrammers, youtubers, facebookers, tiktokeros, whatsapperos, wechateros y tuiteros, entre otros.

Todos crecen y se multiplican bajo el manto de la ignorancia. Exhiben una aparente bonanza remedando a la mayor?a de las figuras urbanas, quienes se muestran como potentados cuando en realidad viven como el com?n de los mortales, y aplican a plenitud la definici?n de una de las acepciones de los faranduleros: mundo de los farsantes

He aqu? algunas ?preciosidades? que los desnudan:a) Instagram no paga directamente. La clave es tener muchos seguidores. para atraer anunciantes y campa?as publicitarias y aumentar la interacci?n que tienen con sus seguidores en cada publicaci?n.b) Se lanzan como artistas y nada pasa, la mejor demostraci?n de su poca fortaleza y escasa incidencia.c) Solo ganan dinero si colocan publicidad en su medio, raras veces son figuras promotoras, es decir que ganan cuando consiguen patrocinios. Con algunas marcas, pueden recibir los productos que ofrecen de manera gratuita.d) Trabajando con diversas marcas los afiliados le pagan por tr?fico y/o ventas, nunca por recomendaci?n del producto.e) La mayor?a comienza a crear sus propios productos y los comercializan porque no tienen demanda de otros.f) YouTube no le paga por el n?mero de “me gusta” de un video. Paga por vistas de anuncios, no de videos.g) Si no reside en Estados Unidos le descuentan un 30% de lo que se gana.h) La mayor?a tienen unos ?padrinos? que los ?ayudaron? a realizar y fortalecer sus redes con los que hay que dividir beneficios.

Si usted quiere saber cu?les son influencers y cuales son mercaderes, comp?relos con estos tres titanes de ayer que con su voz y su presencia eran capaces de cambiar la percepci?n y el momentum de una sociedad: Freddy Beras Goico, que desde su tribuna televisiva consegu?a cambiar medidas antipopulares, Yaqui N??ez Del Risco, que con su verbo convert?a en estrellas a figuras art?sticas o Corpor?n de Los Santos, a quien los empresarios le permit?an anunciar su producto mencionando a la competencia. Eso es ser influencer.