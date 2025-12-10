Inflación interanual se situó en 4.81% a noviembre

El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas explicó la variación de 71.53 % en la inflación de noviembre 2025, según el Banco Central, en su informe del índice de precios al consumidor (IPC) que en términos interanual sitúa la inflación medida a noviembre en 4.81%.

La institución monetaria indica que solo en noviembre la variación mensual de 0.71%, principalmente en los aumentos de precios de los plátanos y otros productos agrícolas, entre ellos ajíes, papas, tomates y cebollas, cuyas plantaciones fueron afectadas por las intensas lluvias de octubre, incluyendo las asociadas a la tormenta Melissa.

Asimismo, el café, la carne de res y el bacalao, entre otros, mientras que el pollo fresco continuó registrando disminuciones de precios, contribuyendo a que la variación de este grupo no fuera mayor.

Además, gran parte del país permaneció operando de manera limitada en términos comerciales y productivos durante los días en que se mantuvo la alerta roja y amarilla para 23 provincias afectadas por los efectos climáticos, lo que tuvo un impacto en el nivel de precios del referido período, especialmente en algunos rubros agrícolas de importancia dentro de la canasta básica.

Subyacente

En lo que respecta a la inflación subyacente de noviembre, señala que el registro mensual se ubicó en 0.28%, considerablemente menor al aumento del IPC general, lo que responde a la disminución en el precio de los servicios de telefonía y combinado de telecomunicaciones, así como a los especiales que estuvieron vigentes durante el mes en los electrodomésticos como neveras, televisores y lavadoras, además de que el índice subyacente excluye a los bienes de consumo volátiles, que como el caso del plátano, fueron afectados adversamente por los fenómenos atmosféricos.

La inflación subyacente interanual se situó en 4.74 %, también manteniéndose dentro del objetivo establecido por el Banco Central de 4.0 % ± 1.0 %.

La inflación subyacente excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Transporte registra una variación de 0.76% principalmente por los aumentos en las tarifas del pasaje aéreo, lo cual ocurre estacionalmente para esta época del año. Otros artículos que experimentaron incremento en sus precios fueron los automóviles y algunos servicios de transporte terrestre.

El índice del grupo Bienes y Servicios Diversos registró una variación de 0.55% explicada por la subida de precios en los servicios de cuidado personal, particularmente en el lavado, peinado y corte de pelo. En sentido contrario, el rubro Comunicaciones reflejó una variación de -1.48% debido a las reducciones de precios en los servicios de telefonía celular y los servicios combinados de telecomunicaciones, específicamente los relacionados con la transmisión de datos en línea (streaming).

El IPC del grupo Restaurantes y Hoteles varió 0.52% como resultado de los aumentos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento, las empanadas y el servicio de pollo. En tanto que el grupo Salud mostró una inflación de 0.40%, producto de alzas verificadas en los medicamentos antihipertensivos.

Respecto a las variaciones negativas registradas en los grupos Prendas de Vestir y Calzado (-0.59 %) y Muebles y Artículos para el Hogar (-0.14 %), estas se relacionan con dinámicas propias del período, donde los establecimientos comerciales implementan descuentos y promociones como parte de las actividades asociadas al “Viernes Negro” y al inicio de la temporada navideña, lo que genera reducciones en los precios de los bienes incluidos en dichos grupos.

El IPC de los bienes transables experimentó una variación de 1.23 % en noviembre de 2025, principalmente por el incremento de precios en algunos bienes alimenticios, las tarifas del pasaje aéreo y los paquetes turísticos. En los bienes y servicios no transables, la inflación se situó en 0.21%.

Regiones

La región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, varió una 0.72%, la región Norte o Cibao de 0.70%, la región Este de 0.67% y la región Sur de 0.77%. La tasa de variación más pronunciada verificada en la región Sur obedece a un mayor aporte del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. En contraste, el nivel inferior de inflación observado en la región Este se explica por una menor contribución de los grupos Alimentos y Transporte.

Grupos de familias

Los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron una tasa de inflación de 0.80% para el quintil 1 (familia más pobre), 0.81% quintil 2 y 0.71% en el quintil 3. En tanto que los quintiles 4 y 5 Familias de mayores recursosregistraron variaciones de 0.56% y 0.66%, respectivamente.

Las tasas de variación de los quintiles 1, 2 y 3 responden a una mayor incidencia del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. En los estratos de mayores ingresos, quintiles 4 y 5, las tasas de inflación reflejan un menor impacto del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, observándose en el quintil 5 una mayor variación derivada del incremento en el pasaje aéreo.