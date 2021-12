Independencia y sociedad en 1821

The content originally appeared on: El Dia

Por: Raymundo Gonz?lez (Historiador)

La independencia de 1821 se inscribe dentro de un largo proceso hist?rico de diferenciaci?n nacional dominicana. En los hechos, como expres? el poeta Fabio Fiallo en 1923: los dominicanos se independizaron en1809 de los franceses. Vencidos los restos de las tropas napole?nicas, fue “torpe” –as? escribi? Hostos en 1888– S?nchez Ram?rez al devolver el pa?s dominicano al coloniaje espa?ol.

La Junta de Bondillo fue esgrimida para justificar ese hecho, pero este instrumento no ten?a ning?n car?cter jur?dico, como recuerda Cipriano de Utrera. Fue una estratagema de S?nchez Ram?rez y del gobernador de Puerto Rico Toribio Montes para dejar fuera de la direcci?n a los capitanes opuestos al retorno a Espa?a. Entretanto, la realidad de la metr?poli se transform?. En la pen?nsula y en el resto de su imperio americano, las cosas cambiaron a toda prisa, perfil?ndose movimientos m?s radicales por la independencia que se expresaron con diverso contenido social.

La invasi?n de Napole?n y el apresamiento del rey Fernando VII, sustituido por Jos? Bonaparte. Su rechazo de inmediato dio inicio a la guerra contra la usurpaci?n del trono y al establecimiento de la Junta Central de Sevilla.

En Santo Domingo tuvo especial importancia el hecho de que Espa?a no pudo prestar la ayuda econ?mica requerida para estabilizar su reci?n reincorporada colonia. Pese al “Canto a los Vencedores de Palo Hincado” de N??ez de C?ceres, la metr?poli tampoco reconoci? los m?ritos de los soldados que la hicieron posible.

Entre las caracter?sticas del movimiento de N??ez de C?ceres se encuentran su car?cter urbano, casi restringido a la capital, por no decir que a los miembros de la Diputaci?n Provincial y algunos m?s. En el trasfondo hab?a un estado social de inquietud y agitaci?n que se advierte en los conatos de rebeli?n sofocados por la fuerza y con sa?a durante el periodo llamado de la Espa?a Boba. El ensa?amiento contra los negros y esclavos fue notorio, como se vio en las condenas de los apresados en la llamada “revoluci?n de los italianos”, pues mientras a los blancos se les perdonaba la vida, a los negros se les ahorcaba y sus cuerpos descuartizados, fritos en alquitr?n, eran colocados para escarmiento en los puntos m?s visibles en los caminos de la capital.

Aparte de los liberales que formaban parte de dicha Diputaci?n Provincial: Antonio Mar?a Pineda, Juan Vicente Moscoso, Felipe D?vila Fern?ndez de Castro y otros, fue clave la figura de Pablo Al?, comandante de la ciudad capital, quien hizo posible la toma de la Fortaleza sin disparar un tiro. All? fue llevado el gobernador Pascual Real la noche del 30 de noviembre, para ser luego embarcado hacia Inglaterra en la primera ocasi?n que se present?.

El Estado Independiente de Hait? Espa?ol naci? sin una clara sustentaci?n pol?tica de la Gran Colombia, a la que apelaba, pues la embajada ante Bol?var se vio retrasada por varias razones, entre las que sobresale el hecho de ?ste hallarse en campa?a en Ecuador. Tampoco contaba con sustentaci?n econ?mica, dada la peque?a y dispersa poblaci?n (61,468 habitantes en 1824), as? como el limitado comercio exterior, reducido a maderas preciosas, tabaco y cueros. Lo peor es que tampoco contaba con sustento social, ya que N??ez de C?ceres no solo no aboli? la esclavitud, sino que hab?a enga?ado, para ponerlo de su parte, a un respetable l?der de los negros: el comandante Pablo Al?. Claro que N??ez de C?ceres mismo dio la libertad a los esclavos que ten?a propios; y a?n podemos dar cr?dito a su proyecto de crear un fondo para su progresiva manumisi?n. Esto no pudo compensar la desilusi?n de las personas esclavizadas; y mucho menos a los sectores beneficiados por la medida, que aspiraban a un vigoroso impulso econ?mico, que no encontraron en el retorno a la condici?n colonial. Fue por ello que result? tan efectiva la presencia de agentes del presidente de Hait?, Boyer, quien se moviliz? desde antes de la declaraci?n de independencia, acerc?ndose a comerciantes y otros l?deres del Cibao, con vistas a un eventual derrumbe de la dominaci?n espa?ola; apoyado, adem?s, en el prestigio ganado por su predecesor Alexander Peti?n y las expectativas de reconstituci?n de la demanda de productos para exportaci?n de toda la isla.

Resulta f?cil dar por un fracaso la fundaci?n del nuevo Estado, pues apenas dur? 9 semanas. Una mejor perspectiva considera este paso como una tentativa inicial de aceptar la idea de independencia por los sectores dominantes de la sociedad, los cuales se mantuvieron vacilantes a lo largo del siglo XIX: En la Junta de Bondillo su voluntad flaque?, al votar en favor de la restituci?n del pacto colonial con la vieja metr?poli. Otras ocasiones fueron: cuando condujeron al naufragio, al Estado fundado por Duarte y los trinitarios, los Bobadilla, Santana, B?ez, Heureaux, etc. Por eso hay que aceptar que esa primera proclamaci?n de 1821 forma parte de un proceso, siguiendo el criterio expuesto por Pedro Henr?quez Ure?a, quien lo consider? el punto inicial de un proceso que prolong? hasta el final de las luchas contra el intento de anexi?n a los Estados Unidos (1873).

Como indicara Bon? en el siglo XIX, los grupos populares no vacilaron en la defensa del Estado nacional dominicano. En contraste con las clases dominantes, las luchas populares consolidaron el hecho nacional, cuyo proyecto requiri? para su cabal ejecuci?n de la juventud radical republicana y liberal conformada por los trinitarios encabezados por Juan Pablo Duarte.