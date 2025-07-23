Incendio forestal en Francia deja un muerto y nueve heridos

Cientos de bomberos lucharon este miércoles para detener la propagación de un importante incendio forestal en el sur de Francia, que dejó una persona muerta, nueve heridos y un desaparecido.

El incendio, que comenzó el martes en el departamento de Aude, es el mayor registrado en Francia en el actual verano boreal. Las autoridades movilizaron a 2.000 bomberos para controlarlo.

Una anciana murió en su vivienda en la localidad de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse y dos personas resultaron heridas, una de las cuales se encuentra en estado grave por las quemaduras, según la prefectura local.

Siete bomberos también han resultado heridos por inhalación de humo, y una persona está desaparecida a causa de este incendio, que ya se propagó por unas 15.000 hectáreas de terreno y por 15 municipios.

"El incendio sigue siendo muy activo y la situación sigue siendo desfavorable" debido a la sequía, el calor y el viento "fuerte", declaró a la AFP la secretaria general de la prefectura de Aude, Lucie Roesch.

La autopista A9, que recorre la costa mediterránea entre Francia y España, permaneció cerrada del martes por la noche al miércoles por la tarde entre las ciudades francesas de Narbona y Perpiñán, al igual que numerosas carreteras secundarias.

Dos campamentos y al menos una aldea fueron parcialmente evacuados. Además, el incendio dañó 25 casas y unos 35 vehículos, y dejó sin electricidad a 2.500 hogares, según un balance provisional.

El primer ministro francés, François Bayrou, anunció que visitará la zona este miércoles.

"Nunca tengo tanto miedo"

En Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un olor a quemado se desprende de las áreas carbonizadas cercanas, mientras un helicóptero carga agua en el río que discurre por debajo del pueblo y la vierte unos kilómetros más allá, constató un periodista de AFP.

David Cerdan, de 51 años, vive a unos cien metros de la sexagenaria fallecida que había rechazado abandonar su casa el martes por la noche. La vivienda de la difunta está devastada, como muchas otras cerca de su hogar.

"Solo tengo daños materiales", asegura con alivio el hombre sobre su casa milagrosamente intacta, después de que las llamas quemaran únicamente su jardín.

A lo lejos, los viñedos son las únicas manchas verdes visibles en medio de un paisaje que se volvió grisáceo por las llamas.

El martes por la noche, Jacques Lavergne, de 68 años, fue a buscar a su suegra de 90 años al pueblo cercano de Tournissan para ponerla a salvo. Lo logró in extremis.

"Nunca tuve tanto miedo. Las llamas no estaban lejos. Hubo una ráfaga de viento y sentí el calor", confiesa.

En la localidad costera de Port-la-Nouvelle, a unos 30 kilómetros del incendio, "el aire es sofocante, con ese olor a quemado que se infiltró en las viviendas durante la noche", explicó un residente, Serge de Souza.

"Máxima precaución"

El incendio forestal es el mayor registrado en Francia hasta la fecha en un verano en el que ya se han producido unos 9.000 incendios, principalmente a lo largo de la costa mediterránea, según el servicio de gestión de emergencias.

"Se han movilizado todos los recursos del país", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X, al tiempo que pidió a la población que actuara "con la máxima precaución".

La justicia abrió una investigación para determinar las causas del incendio, que comenzó en la tarde del martes en Ribaute, pero por el momento no privilegian ninguna pista, según Roesch.

Las escasas precipitaciones y el aumento de las zonas quemadas en los últimos años en Aude agravaron la situación, así como la eliminación de viñedos que solían ayudar a frenar el avance de los incendios.

La frecuencia de los incendios forestales está pasando factura a los residentes locales, según Aude Damesin, que viven en la localidad de Fabrezan.

"Me parece trágico ver tantos incendios desde el comienzo del verano", afirmó. "Es terrible para la fauna, la flora y para las personas que lo están perdiendo todo".