Hoy se cumplen 47 anos del asesinato de Orlando Martinez

Santo Domingo.- Un dia como hoy, 17 de marzo de 1975, fue asesinado el periodista Orlando Martinez Howley, director ejecutivo de la Revista Ahora y miembro del Partido Comunista Dominicano (PCD).

Joaquin Balaguer Ricardo fue presidente de la Republica Dominicana en los periodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996. Su personalidad fue pacifica y un tanto enigmatica, apelando frecuentemente a un secretismo heredado de la Era de Trujillo.

Con su afan de perpetuarse en el poder por medio de elecciones cuestionadas y mediante el empleo de persecucion politica, le ganaron el mote de caudillo.

Es precisamente durante su segundo mandato conocido como la epoca de los <<12 anos de Balaguer>> (1966-1978), fueron asesinados numerosos dirigentes de la izquierda dominicana.

Balaguer se mostro represivo contra muchos jovenes y lideres estudiantiles dominicanos.

Te presentamos 10 de los principales asesinados por Balaguer al igual que el periodista Orlando Martinez:

Sagrario Diaz

Amin Abel Hasbun

Francisco Alberto Caamano

Henry Segarra

Amaury German Aristy

Mama Tingo

Narcisazo Gonzalez

Gregorio Garcia Castro (Goyito)

Guido Gil

Maximiliano Gomez

Es en este contexto es que sobresale de gran del periodista Orlando Martinez Howley, quien anos mas tarde alzaria su voz para defender y denunciar los abusos cometidos en esta epoca, quien mas tarde se convertiria en un critico del <> (1966-1978).

Orlando Martinez fue director de la desaparecida revista <> y columnista del periodico El Nacional.

Al momento de perpetuarse su asesinato a tiros por militares y civiles el 17 de marzo del 1975 en las inmediaciones de la Universidad Autonoma de Santo Domingo tenia 31 anos.

El crimen se mantuvo impune durante muchos anos hasta que el presidente Leonel Fernandez, elegido en 1996, ordeno la reapertura del caso.

Por el crimen del periodista fueron sometidos a la justicia el cabo de la Fuerza Aerea, Mariano Duran Cabrera; Rafael Alfredo Lluberes Ricart (Lluberito), el entonces mayor del Ejercito Nacional, Joaquin Antonio Pou Castro; Luis Emilio de la Rosa Beras, Jose Isidoro Martinez Gonzalez y Salvador Lluberes Montas (Chinino). Sin embargo, este ultimo fue excluido luego del expediente <>.

Se cree que el asesinato de Martinez fue movido por un articulo en el que despues de hacer duras criticas al gobierno invitaba al propio presidente Balaguer a abandonar el pais.

?Por que no, doctor Balaguer?

Senor Presidente de la Republica, ya que usted impide que un artista del prestigio y la calidad moral de Silvano Lora viva en su Patria, ya que dejar en el extranjero a dominicanos le produce placer o ganancias politiqueras, me voy a permitir hacerles algunas recomendaciones.

Espero que sobre todo medite la ultima. Como Usted ha dicho que en este gobierno, y parece ser cierto, la corrupcion solo se detiene en la puerta de su oficina, ?Porque no saca de la Republica Dominicana a todos esos corruptos? Como aqui existe una galopante inflacion de delincuentes sin uniformar y, segun usted, tambien uniformados, ?porque no les ordena a los calieses del regimen que los apresen y los metan en un avion? ?Porque no les dice a los genizaros que prestan servicio en el aeropuerto que apresen no a los que traen cigarrillos de marihuana, sino a los pejes gordos del trafico de drogas?

?Porque no manda al exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestras riquezas a las companias multinacionales? ?Porque no instala en un barco a los latifundistas, a los que estan negados a que este pais salga del subdesarrollo y de la situacion de miseria colectiva que lo acompana?

?Porque no entra en ese mismo barco a quienes en la ciudad son el soporte ideologico de esos terratenientes?

Y tambien a quienes son el sosten armado, los que dan palos, apresan y torturan campesinos que luchan por sus derechos. Como Usted es enllave de los norteamericanos, ?porque no le solicita un portaaviones para enviar al lugar que fuese a los numerosos calieses que viven del trabajo del pueblo?

En caso de que su amistad con los Estados Unidos sea mas estrecha de lo que sospechamos, ?Porque no le pide al Pentagono un cohete ultimo modelo con el objetivo cientifico de crear una colonia de calieses en la luna? ?Porque no desaparece de la vista de los dominicanos honrados, que son la mayoria, a todos los vagos que en este gobierno cobran sin trabajar?

?Porque, tomelo en cuenta, no deposita en un comodo asiento de primera a los funcionarios irresponsables que se las dan de Fouche contemporaneos y a la hora de la responsabilidad no dan la cara?

Y mi recomendacion final: Si es inevitable que esta situacion continue, si es imposible evitar actos indignantes y miserables como el que presencie el domingo en el aeropuerto, ?porque, doctor Balaguer, no se decide Usted a subirse en el avion o el barco y desaparece definitivamente de este pais junto a todos los anteriormente mencionados?