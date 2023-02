Santo Domingo.- Hoy d?a 28 de febrero, se celebra el D?a Mundial de las Enfermedades Raras, un evento de sensibilizaci?n, que se celebra a nivel mundial, con el que se trata de concienciar para mejorar la calidad de vida de los afectados por este tipo de afecciones.

Cada a?o, el ?ltimo d?a del mes de febrero (28 o 29 seg?n el a?o) es el D?a Mundial de las Enfermedades Raras, un d?a que pretende concienciar sobre qu? son las enfermedades poco frecuentes, las problem?ticas asociadas, as? como mejorar el tratamiento y la defensa de los derechos de los pacientes y sus familias.

Qu? representa el D?a Mundial de las Enfermedades Raras?

A lo largo del D?a Mundial de las Enfermedades Raras, centenares de organizaciones de pacientes de m?s de 40 pa?ses realizar?n actividades de sensibilizaci?n en torno al lema “Share your colours” (Comparte tus colores). Los actos se celebran en todo el mundo, desde Europa hasta Asia; y tambi?n en Jap?n, en Estados Unidos, en Canad?, en Australia y en Nueva Zelanda.

Les invitamos a leer: Hoy es el D?a Mundial de la Lucha contra el C?ncer de Mama

La organizaci?n destaca que el enfoque del evento de este a?o es la cooperaci?n internacional, haciendo ?nfasis en la importancia y la necesidad de colaboraci?n, as? como del mutuo apoyo en el campo de las ER.

Todos aquellos que lo deseen (pacientes, familiares, organizaciones, profesionales, investigadores o cualquier otra persona que tenga inter?s) pueden participar, de una manera u otra, en esta campa?a. En la web oficial del D?a Mundial de las ER, podr?s encontrar varias formas de ayudar y de involucrarte. Para empezar, puedes hacerte seguidor de su p?gina de Facebook, o registrarte como amigo del D?a de las ER.

?Qu? son las enfermedades raras?

Seg?n la definici?n de la Uni?n Europea (UE), las enfermedades raras (ER) o poco frecuentes son aquellas que presentan una prevalencia baja. Cada pa?s, o regi?n, tiene una definici?n legal sobre la prevalencia de casos para considerarlo una enfermedad rara. Pese a ello, en Europa existe un consenso al considerar rara a una enfermedad que afecta menos de una de cada dos mil personas, mientras que en Estados Unidos se define as? a un trastorno o enfermedad que sufren menos de 200.000 personas en el pa?s. As? mismo, en el contexto europeo junto con el concepto de la prevalencia, se tiene en cuenta que sea enfermedad para la cual no haya un tratamiento adecuado as? como su complejidad / gravedad.

La mayor?a de las ER, aproximadamente en el 80% de los casos, se manifiesta durante la edad pedi?trica y tiene una causa gen?tica. Muchas de estas patolog?as son graves, tienen una alta mortalidad y morbilidad y son poco conocidas.

Esto provoca que puedan pasar a?os antes de conseguir el diagn?stico correcto de un paciente.

Adem?s, en muchas ocasiones no existe un tratamiento espec?fico para la enfermedad concreta. A menudo la falta de un tratamiento efectivo se debe, entre otros factores, al reducido n?mero de pacientes que las sufren, que siempre es un reto para cualquier iniciativa de investigaci?n (pocos pacientes alrededor del mundo) y en consecuencia la baja rentabilidad de los tratamientos una vez exista alguno que sea adecuado.

En este sentido, existen varias organizaciones, como CIBERER (Centro de Investigaci?n Biom?dica en Red de Enfermedades Raras), que promueven la investigaci?n b?sica y cl?nica que ayuda a conocer mejor estas patolog?as, considerando siempre como fin ?ltimo el poder contribuir al estudio de nuevas opciones terap?uticas.

Otras iniciativas dirigida a comunidades de pacientes son Gu?a Metab?lica, proyecto impulsado por el Hospital Sant Joan de D?u, para dar respuesta a las necesidades de los familiares de pacientes pedi?tricos con alg?n error cong?nito del metabolismo, causante de varias ER. En este portal, se proponen recetas alimentarias por tipolog?a de enfermedad y se ofrece informaci?n sobre eventos y recursos de localizaci?n.