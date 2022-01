Hoy es D?a de la Virgen de la Altagracia, la madre protectora de los dominicanos

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- Muchos dominicanos la llaman “Tatica”, otros “la de Hig?ey “, pero sin importar que apelativo cari?oso se le pueda asignar, la Virgen de la Altagracia es considerada la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano.

Este a?o la Iglesia Cat?lica de nuestro pa?s celebra el A?o Jubilar Altagraciano, en ocasi?n del centenario de la coronaci?n can?nica de Nuestra Se?ora de la Altagracia.

La Virgen de la Altagracia o Nuestra Se?ora de la Altagracia fue proclamada en el siglo XVI durante la ?poca colonial, mientras que en Rep?blica Dominicana el Monse?or Arturo de Meri?o, entonces arzobispo de Santo Domingo fue quien pidi? a la Santa Sede que fuese establecido como festividad el 21 de enero.

Te recomendamos leer: 100 a?os de devoci?n a la Virgen de la Altagracia

Sin embargo, fue durante el gobierno de Horacio V?squez que el pedimento se aprob? y el referido d?a se declar? oficialmente no laborable y de fiesta en todo el territorio nacional.

Isaac Samaniego, sacerdote de la Parroquia Misericordia Divina, en Los Alcarrizos explica que “la Virgen de Altagracia recuerda que por ella recibimos la mayor gracia que es tener a Jesucristo nuestro se?or. Ella como madre contin?a su misi?n de mediadora unida inseparable a su hijo”.

El p?rroco describe seg?n las escrituras porque se le llama Altagracia y cita que “en el evangelio de Lucas 1, 28 podemos constatar que el ?ngel Gabriel enviado por Dios le dijo a la virgen: Al?grate, llena de gracia el se?or est? contigo”.

“Por lo tanto, ella es la escogida por el se?or por ser la m?s “Alta en gracia” porque adem?s fue concebida sin pecado original y en ella reside toda la plenitud de la divinidad”, dijo.

Seg?n la leyenda, la fiesta oficial de Nuestra Se?ora de la Altagracia es el 21 de enero porque para esa fecha se llev? a cabo la Batalla de la Sabana Real en la parte Este de la isla de Santo Domingo, donde el ej?rcito espa?ol, encabezado por Antonio Miniel derrot? al ej?rcito en 1691.

Otra versi?n que se ha contado por a?os narra que se debe a que los espa?oles le pidieron a la Virgen de la Altagracia que les ayudara a ganar la batalla y tras hacerle el milagro estos realizaron una gran fiesta religiosa con motivo de veneraci?n a la Altagracia.

Asimismo, se cree que su fiesta deber?a ser el 15 de agosto, debido a que en esa fecha fue llevada la imagen de la Altagracia a la colonia.

Tradicionalmente miles de fieles devotos de la Virgen viajan de diversas provincias del pa?s a la Bas?lica de Hig?ey, la cual est? ubicada en la provincia La Altagracia, cuyo nombre conmemora el cuadro de la virgen, tra?do desde Espa?a.

Dicho templo es la catedral de la Di?cesis de Nuestra Se?ora de la Altagracia, uno de los santuarios m?s concurridos no s?lo por dominicanos sino por extranjeros de diferentes partes del mundo.

La Bas?lica fue construida en 1954 por ?rdenes del primer obispo de Hig?ey, Monse?or Juan F?lix Pep?n la cual dur? 17 a?os para su construcci?n y fue levantada con la finalidad de reemplazar un antiguo santuario en donde apareci? La Altagracia.

Este santuario fue inaugurado el 21 de enero de 1971 por el Dr. Joaqu?n Balaguer y en ese mismo a?o fue declarado Monumento Dominicano.

La imagen de Nuestra Se?ora de Altagracia

Esta imagen ha sido coronada dos veces; la primera fue el 15 de agosto de 1922, en el pontificado de P?o Xl.

Mientras que la segunda fue por el Papa Juan Pablo II, quien durante su visita a Santo Domingo un 25 de enero de 1979, coron? personalmente a la imagen con una diadema (cinta) de plata sobredorada.

El cuadro de la Altagracia tiene 33 cent?metros de ancho por 45 de alto y se considera una obra primitiva de la escuela espa?ola pintada a finales del siglo XV.

El referido lienzo muestra el nacimiento del ni?o Jes?s, en este cuadro la virgen esta al centro con su mirada puesta en el ni?o, quien esta acostado con poca ropa sobre un pesebre, mientras que San Jos? se encuentra atento vigilante de su esposa.

La protectora de los dominicanos lleva los colores de la bandera y su cuerpo est? cubierto por un manto azul con estrellas, cerrando su vestido con un escapulario de color blanco.

La virgen est? rodeada por doce estrellas y sobre su cabeza tiene colocada sutilmente una corona dorada y resplandece sobre ella una aur?ola que la cubre.

Esta advocaci?n mariana cat?lica no es s?lo de Rep?blica Dominicana, pa?ses como Argentina, Espa?a, M?xico, Panam? y Venezuela hacen peregrinaciones, misas, novenas, al igual que promesas y sacrificios en honor a la Virgen de la Altagracia.

Elfido N??ez, feligr?s de la Parroquia Nuestra Se?ora de Am?rica Latina, en Sabana Perdida asegura que ha recibido favores por parte de la virgen y muestra su gratitud hacia ella.

“Siempre he sido cat?lico y mis padres me criaron en esta fe, yo creo en la virgen y le he pedido cosas que las he recibido, siempre trato de ir a la bas?lica porque all? uno cumple las promesas que uno le debe o el que le quiere dar gracias tambi?n aprovecha y va, es la santa madre”, expres?.

Este art?culo fue publicado originalmente el 21 de enero de 2017