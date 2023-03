?Ten?a que ser un Papa latinoamericano! Ya que desde Alemania, Polonia o Italia el mundo se ve diferente. Las bulas o decretos papales del siglo XV -dice el Vaticano- “…no reflejaban adecuadamente la igualdad de dignidad y derechos de los pueblos ind?genas” y nunca han sido considerados expresiones de la fe cat?lica. El Vaticano se refiere a Papas como Nicol?s V que en la Bula Dum Diversas y el Breve Divino Amore Communiti de 1452, permit?a al rey de Portugal someter a los sarracenos, paganos y otros infieles, incluso reduci?ndolos a perpetua servidumbre o P?o II, en 1462, amenaza con castigos a los que esclavizan ne?fitos, pero no condena el comercio de esclavos.

Sobre esa doctrina hasta el mismo Col?n en su primer viaje se llev? varios tainos como esclavos y los vendi? en Espa?a. El cuentazo del Santo Cerro era una justificaci?n castellana -al igual que lo fue la Virgen de Covadonga con los pueblos isl?micos- para robar, esclavizar y hasta matar a cualquier aborigen que se les opusiera, seg?n ellos era la voluntad divina que ejecutaran un genocidio en El Caribe. Y todav?a muchos dominicanos se lo creen.

Los documentos papales del siglo XV, se?al? el Vaticano, fueron “manipulados” con fines pol?ticos por las potencias coloniales “para justificar actos inmorales contra pueblos ind?genas que se realizaron, en ocasiones, sin oposici?n de las autoridades eclesi?sticas”. Todav?a en la actualidad se tienen discursos imp?os para defender corruptos de miles de millones de pesos.

El Vaticano expresamente repudia ese tipo de interpretaciones colonialistas y s? que eso le caer? como balde de agua fr?a reci?n levantado a muchos historiadores, eclesi?sticos y pol?ticos, sobre todo los alineados con la extrema derecha fascistoide. Reacciones vendr?n, no lo duden.

En buena hora cae esa proclama de repudio para quienes consideramos que el verdadero Evangelio se comenz? a proclamar en el adviento del 1511: ?Acaso no son seres humanos? Y la cristalina esperanza que despert? la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericana (1968) arropada por la Teolog?a de la Liberaci?n. Frente a ese clamor por el dolor de los pobres se levantaron los documentos de Santa Fe que sirvieron de base a la Administraci?n Reagan y un Juan Pablo II que no entend?a (Polonia era otra realidad) lo que aqu? pasaba, a pesar del martirio de Monse?or Romero (1980) y la de los Jesuitas y sus colaboradoras en El Salvador (1989). Ten?amos que esperar un Francisco para enmendar todos esos entuertos, pero no ser?a justo si no reconociera que el Papa polaco pidi? perd?n a los africanos esclavizados en tierra americana (1992) y en su visita a Gambia y Senegal el mismo a?o.

Este repudio lo debemos hacer nuestro cuando en nuestra sociedad se ha levantado una ola racista antihaitiana que ha calado en sectores pol?ticos, sociales y hasta alg?n que otro eclesi?stico, pecado de palabra en pocos, de omisi?n en muchos. Repudio a los paleros que el pasado 12 de octubre atacaron ferozmente a un grupo de artistas que en el Parque Col?n recordaban el asesinato de Anacaona. Repudio a los que en el seno de la Academia Dominicana de la Historia integraron a un general retirado acusado de un prontuario de cr?menes contra h?roes nacionales y jefe de las Fuerzas Armadas en la matanza de abril del 1984, que la impunidad reinante en nuestra sociedad ha evitado que sea llevado a juicio.