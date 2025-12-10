Local News
Hija de la opositora venezolana Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en su ausencia
10 December 2025
El premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado este miércoles en Oslo, en ausencia de la galardonada, que está de camino pero no llegó a la ceremonia.
En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, María Corina Machado se dijo "muy triste" y afirmó que "sentía mucho" no llegar a tiempo para la ceremonia.
"Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo", dijo.
