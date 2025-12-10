Gigantes derrotan 4-2 a Tigres y los regresan al sótano Imponen tres meses de prisión preventiva a implicados en muerte de mujer en Santiago Los detalles del acuerdo firmado por Balaguer, y ampliado por HM, que permite el uso aeropuertos de RD “La RD puede ser un medallista olímpico en baloncesto” Netflix comprará Warner Bros. Discovery incluido HBO y HBO Max Apple superará a Samsung en envíos de 'smartphones' por primera vez en 14 años
Local News

Hija de la opositora venezolana Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en su ausencia

10 December 2025
Support us
This content originally appeared on Listín Diario.
Promote your business with NAN

El premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado este miércoles en Oslo, en ausencia de la galardonada, que está de camino pero no llegó a la ceremonia.

En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, María Corina Machado se dijo "muy triste" y afirmó que "sentía mucho" no llegar a tiempo para la ceremonia.

"Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo", dijo.

Support us

Related News

08 December 2025

Festival Presidente: el acontecimiento musical que hace 28 años cambió el concepto de ev...

28 November 2025

¡Alerta! Estos son los síntomas de la chikungunya que ya registra casos en República Do...

09 December 2025

Wander Franco enfrentará un nuevo juicio por disposición de la corte de apelación

26 November 2025

Tres hombres son acusados ​​de matar a tiros a la cantante De La Rosa