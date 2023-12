Santo Domingo.- Entre lagrimas, Jeisy Canelón, la hermana de la joven de nacionalidad venezolana ultimada en un apartamento del sector Piantini del Distrito Nacional, pidió a las autoridades dominicanas no dejar en libertad al supuesto matador de su pariente.

«Les pido de corazón que me ayuden porque mi familia no puede con esto, necesitamos apoyo de este país porque mi hermana y yo estábamos solas de verdad se los suplico», indicó la joven que no ofreció más detalles de lo acontecido.

El cuerpo de Yenny Carolina Pérez Canelón, de 27 años, fue encontrado mutilado en el interior de una nevera por agentes de la Dirección Central de Investigación DICRIM tras la denuncia de desaparición que realizó Jeisy.

Y luego de iniciar la investigación la Policía Nacional detuvo al italo-colombiano Michael Saba de 30 años quien, según el informe preliminar, confesó ser el autor del suceso.

No obstante, de su lado Carlos Nova, el abogado de Michael Saba, denunció que supuestamente fiscales y autoridades policiales le impidieron tener algún acercamiento con el imputado.

«Nos hemos sorprendido porque no nos han permitido la palabra con él… cuando me permitieron acercarme hacia él querían que él confiese y que admita hechos, a lo que yo le dije al militar que permitió entrar, que yo no puede dejar a mi cliente en estado de indefensión porque estaría faltando a la profilaxis de mi carrera», sostuvo.