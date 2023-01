Bandidos armados, miembros de la banda liderada por Vitelhomme Innocent, provocaron incendios en varios barrios de P?tion-Ville este viernes. Los testigos informaron de fuertes disparos que se escucharon en particular en Girardo, Meyotte, Doco, Metivier, etc. Una enorme tensi?n rein? en estos barrios durante todo el d?a. Los maleantes tambi?n saquearon varios negocios en estas ?reas, se?ala el diario haitiano Le Nouvelliste.

El peri?dico haitianos indic? que varias fuentes informan que al menos cuatro polic?as fueron asesinados por los bandidos. Tres murieron en el acto, mientras que otro sucumbi? a sus heridas en el hospital.

Le Nouvelliste dijo que se ha puesto en contacto sin ?xito con los agentes de polic?a que a?n no han reaccionado. Las fuentes tambi?n informaron que se registraron muertos y heridos entre la poblaci?n. Una fuente tambi?n revel? al peri?dico que al menos quince personas con heridas de bala acudieron al hospital La Paix en busca de tratamiento. El hospital no pudo acomodarlos y no se sabe si estas heridas est?n relacionadas con los ataques armados en P?tion-Ville.

Otra fuente revel? al Nouvelliste que la muerte de los polic?as provoc? descontento a nivel de la comisar?a de P?tion-Ville. “La polic?a estaba muy molesta con el comisario jefe. Seg?n ellos, sus compa?eros de armas fueron asesinados porque los refuerzos no llegaron a tiempo a pesar de las alertas”, dijo esta fuente al diario.

Desde la ruta de Fr?res a P?tion-Ville, reinaba una enorme tensi?n en la tarde de este viernes. Los que est?n acostumbrados a frecuentar esta zona tuvieron que darse la vuelta cuando se escucharon disparos espor?dicos all?.