Hacen el lanzamiento oficial de la Liga Nacional de Béisbol

Alfonso Peña Melo, presidente de la LNBP, creó la liga con el propósito de brindar una nueva oportunidad a peloteros que no fueron firmados o que quedaron en libertad, permitiéndoles seguir en el béisbol y tener la posibilidad de firmar nuevamente.

"Cuando se me contactó la Liga Nacional de Béisbol necesitaba muchas cosas, siendo los dos temas más importantes, primero la difusión, y segundo el apoyo económico, el cual era casi nulo. Pero hoy podemos decir que ahora nos conocen más, estamos recibiendo apoyo de muchos empresarios y damos Gracias a Dios por estos cambios".

This content originally appeared on Listín Diario