El antesalista Kelvin Guti?rrez es el vivo ejemplo de que el b?isbol puede ser refugio de la juventud y transformar sus vidas, para que, aquellos que tienen persistencia, sean convertidos en seres humanos disciplinados y enfocados en sus metas.

Guti?rrez inici? su camino en el deporte a los seis a?os de edad, a ra?z de una situaci?n familiar que ameritaba la atenci?n de los adultos con el infante: “Yo llegu? al b?isbol luego del fallecimiento de mi padre, me insertaron en una liga para que sirviera como distracci?n. Pero con el tiempo el amor por este deporte creci? y, gracias a Dios, estamos aqu? todav?a”.

El nativo de Pimentel, fue contratado el 10 de abril de 2013 por los Nacionales de Washington, equipo con el que permaneci? durante seis temporadas viendo acci?n en sus circuitos de ligas menores.

“El proceso de preparaci?n fue bien dif?cil para m?. Tuve que salir de mi pueblo hacia San Pedro de Macor?s, all? dur? aproximadamente dos a?os buscando el sue?o y gracias a Dios se me cumpli?, a la edad de 18 a?os”, coment?.

“Al momento de firmar lo primero que hice fue llamar a mi madre para darle esa buena noticia. Fue una alegr?a bastante grande porque es algo que todos anhelamos y verlo cumplido me hizo pensar que fue dif?cil, pero nunca me di por vencido”, a?adi?.

Sin embargo, el jugador de 28 a?os enfatiza que en ciertos momentos pens? en rendirse porque se sent?a estancado mientras pasaba el tiempo: “Una vez dije que lo iba a dejar y me pondr?a a estudiar pero mi madre me pidi? durar un poco m?s y gracias a ella continu?”.

Los Gigantes del Cibao lo seleccionaron en la tercera ronda del draft de novatos de 2016 e hizo su debut en la Liga Dominicana en 2018. Desde entonces, acumula l?nea ofensiva de .299/371/.424 con 44 carreras impulsadas, durante cinco temporadas.

“Recuerdo que estaba nervioso porque ya hab?an pasado dos rondas en el draft, pero pens? que si los Gigantes no me escog?an, lo pod?an hacer las Estrellas porque ten?a buena relaci?n en San Pedro. Pero se me dio la oportunidad, me eligieron los Gigantes y fue una alegr?a bastante grande”, relat?.

Guti?rrez lleg? a los Tigres del Licey como parte de los refuerzos que ir?n a representar al pa?s en la Serie del Caribe, que ser? disputada en Caracas y La Guaira, Venezuela. Junto con ?l, se integran Henry Urrutia, Junior Lake, Robinson Can?, Gustavo N??ez, Fernando Abad, entre otros.

Por su parte, el antesalista valora de positivo el trabajo realizado por el cuerpo t?cnico del equipo azul: “Nos han recibido bastante bien, es un buen cuerpo de coaches que desde el primer d?a nos ha dado el apoyo y se han puesto a la disposici?n para ayudarnos en cualquier cosa”.

“Agradecido con Dios y el equipo por permitirme ser parte de esta Serie del Caribe. Las expectativas est?n bastante altas, vamos con la frente en alto a traer esa corona para Rep?blica Dominicana”, narr?.

El equipo de los Tigres lleg? a suelo venezolano este mi?rcoles primero de febrero, para disputar el Cl?sico Caribe?o que podr?a significar la corona n?mero 22 para el pueblo dominicano y la d?cimoprimera para el Licey.