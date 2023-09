“Gringo” quiso donar un moderno hospital para quemados. Pero no pudo…

The content originally appeared on: El Dia

Una historia casi incre?ble, pero ver?dica de “pie a cabeza”. Se trata de una cruda realidad que fue ventilada hace ya tres d?cadas en el sector salud. No todos los d?as anda alguien por ah? donando hospitales. Y mucho menos en pa?ses peque?os como el nuestro. Pero ocurri?. Fue algo realmente incre?ble.

Y sabes una cosa, al parecer un reducido n?mero de dominicanos, en un arranque de ambici?n desmedida, casi impide que aquel gesto peculiar, humanitario y que conllevaba una inversi?n millonaria se realice cabalmente. Por poco imposibilitan que aquel donativo de buena y sagrada voluntad se hiciera ciento por ciento realidades, como quer?an sus impulsores iniciales en el pa?s.

Corr?a el a?o 1991 y estaba en pleno apogeo el segundo periodo del gobierno del presidente Joaqu?n Balaguer. Comenzaba la administraci?n del doctor Rafael Gautreau en la secretar?a de Estado de Salud P?blica y Previsi?n Social. Gautreau hab?a sido nombrado en el cargo por el presidente Balaguer en sustituci?n del doctor Ney Arias Lora. La designaci?n de ?ste en Salud P?blica hab?a sido por su brillante gesti?n en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Ese nombramiento caus? una intensa rivalidad entre estos dos prominentes m?dicos dominicanos.

Los hechos

En el ?nterin el doctor Rudyard Corona, director del hospital Luis E. Aybar, se dirigi? con unos extranjeros a Relaciones P?blicas de la secretar?a de Salud P?blica, donde me desempe?aba como director luego de ocupar con el doctor Gautreau un puesto similar en el IDSS. No ten?a ni idea de qu? tema me tratar?a el reputado galeno Corona, ya que se present? a mi oficina sin previo aviso.

Y no lleg? solo, estaba acompa?ado de un “gringo”. Un hombre de edad avanzada, pero fuerte; color blanco, tama?o alto y ojos verdes. Vest?a un sencillo pantal?n color kaki, camisa larga y ancha, la cual usaba por fuera. Se trataba nada m?s y nada menos que del industrial, fil?ntropo y multimillonario norteamericano Lewis J. Ort, quien andaba acompa?ado de su hija, una dama sencilla, una aut?ntica “gringa” de buen tama?o -igual que su padre- y que vest?a de camis?n largo, enterizo, que le llegaba por debajo de la rodilla, estilo “Testigo de Jehov?”.

La sencillez afloraba en estas dos personas pese a la riqueza que pose?an. La excepci?n, con saco y corbata, era su abogado, un ciudadano venezolano que se limit? a hablar solo lo necesario.

-“El se?or Ort anda con su hija, desea que ella sirva de testigo y garantice la realizaci?n de la donaci?n del hospital, en caso de que ?l faltara”, expres? en una de sus escasas intervenciones.

El fil?ntropo norteamericano visit? primero al director del hospital Luis E. Aybar, doctor Rudyard Corona, a quien plante? su inter?s de donar un hospital para la atenci?n de personas adultas con quemaduras de gravedad, lo cual no exist?a en el pa?s.

Al escuchar la propuesta, el doctor Corona se entusiasm? bastante con la idea de construir un hospital de quemados y pens? de inmediato que el proyecto se pudiera levantar en terrenos del Luis Aybar.

Por eso se traslad? a la sede de la Secretar?a a llevar la propuesta, acompa?ado de estas personalidades extranjeras. El galeno trat? de que los subsecretarios de Salud P?blica, el director de Hospitales y la propia secretaria del doctor Gautreau les sirvieran de intermediarios para llegar hasta el incumbente, pero todo fue imposible.

A la saz?n acudi? a la oficina de Relaciones P?blicas y ya all?, pr?cticamente me tom? de sorpresa. Me explic? que le urg?a llegar al despacho del secretario, el doctor Gautreau, para informarle del deseo del se?or Ort de donar un moderno hospital regional para atender personas que sufrieran quemaduras de gravedad.

Ort y Corona me mostraron un plano de lo que ser?a el imponente centro. El Estado s?lo tendr?a que facilitar el terreno, el cual el doctor Corona ya hab?a ubicado en el hospital Aybar. La obra implicar?a construir una impresionante edificaci?n que tendr?a un helipuerto que permitir?a trasladar a pacientes que sufrieran quemaduras graves en las islas del Caribe.

Ante la trascendencia del donativo, el doctor Corona me solicit? encarecidamente que le llevara donde el secretario para presentarle al se?or Ort para que ?ste le diera detalles de su trascendente propuesta. Deplor? que tuviera que realizar su tr?mite a trav?s de la oficina de Relaciones P?blicas. Hab?a agotado gestiones con los subsecretarios de Salud P?blica y el director de Hospitales, pero que fueron fallidas.

El tiempo marchaba en contra del donativo, el se?or Ort partir?a al otro d?a y el pa?s podr?a perder la oportunidad de lograr el regalo de un hospital.

Ante la apremiante situaci?n no me qued? otra salida que llamar al doctor Gautreau para informarle que Rudyard Corona y unos extranjeros ten?an urgencia de conversar con ?l. Le llam? a trav?s de un n?mero de tel?fono privado ubicado en el despacho del secretario. Gautreau me hab?a advertido que solo usara esa l?nea telef?nica para “cosas importantes”, ya que seg?n me explic?, ese tel?fono solo lo utilizaba para recibir llamadas provenientes del Presidente de la Rep?blica, doctor Joaqu?n Balaguer, su hermana Do?a Emma Balaguer de Vallejo y del asesor m?dico del Poder Ejecutivo, doctor Charles Dunlop, entre otras personalidades.

Cuando le llam?, el doctor Gautreau respondi? de forma muy ceremoniosa, pero luego me dijo que por qu? le llamaba por esa l?nea telef?nica, que esperaba que fuera algo importante. Le expliqu? de qu? se trataba y de una vez me orden? que llevara al doctor Corona y sus acompa?antes hasta su despacho.

As? lo hice. Caminamos por el pasillo y cuando llegamos nos esperaba en la puerta. Salud? con efusivo gesto y un porte elegante caracter?stico de su personalidad, invit? a los visitantes a entrar a su oficina. En tanto, y sin querer, me gan? una “cortada de ojo” de su secretaria, ?sta me espet? por qu? llev? estas gentes, ya que ella le hab?a dicho a esa comisi?n, con el doctor Corona a la cabeza, que el secretario Gautreau no estaba en su despacho. El propio incumbente le reclam? despu?s a ella por qu? no le hab?a informado sobre esa visita.

Tras una sustanciosa conversaci?n con el se?or Ort y su hija sobre la oferta de construir el hospital regional para quemados adultos, a erigirse en terrenos del hospital Luis E. Aybar, el doctor Gautreau llam? al presidente Balaguer, a quien explic? el inter?s del fil?ntropo norteamericano de hacer esa donaci?n al pa?s, sin que cueste un centavo al Estado dominicano que solo facilitar?a el terreno.

Balaguer, un pol?tico de gran veteran?a, invit? a su titular de Salud P?blica a que llevara estas personalidades a su despacho en el Palacio Nacional.

Ort y su hija, Corona y el abogado venezolano se trasladaron con el doctor Gautreau a la sede del gobierno, donde fueron recibidos por el presidente Balaguer. Horas despu?s el mandatario emiti? un decreto ordenando la construcci?n de este centro de salud en terrenos del hospital Aybar.

Surgen diatribas y vicisitudes

Una vez fue anunciado el proyecto, despertaron de sus letargos una serie de intereses que pululan en el ?rea de la salud, los cuales se activaron y dieron lugar a una serie de diatribas, creando vicisitudes en el entorno de la realizaci?n de la trascendente iniciativa.

En una ocasi?n me encontr? con el doctor Corona-despu?s que termin? de laborar en la secretar?a- y me cont? muchas de las cosas que ocurrieron y segu?an ocurriendo en el levantamiento de la obra.

-“Yo estuve hasta preso”, expres?. -“Me levantaron calumnias que me llevaron a la retenci?n, pero todo sali? bien, gracias a Dios”.

Seg?n relat?, en los intr?ngulis del proyecto hubo de todo, pero que en el fondo solo se quer?a tomar el control de la obra, sin que estuvieran claros los fines.

En fin, solo perdi? el pa?s, de un proyecto de hospital regional para quemados el sector salud tuvo que conformarse con la “Unidad de Quemados Pearl F. Ort” que opera, afortunadamente, 30 a?os despu?s.

Los beneficios

Seg?n explic? el actual director de esta Unidad, doctor Eddy Bruno, en la misma y a lo largo de tres d?cadas de funcionamiento, “se han atendido m?s de 28 mil pacientes, con uno de los mejores porcentajes de sobrevivencia”. Para este especialista, “el ?xito se debe a la entrega del personal, tanto m?dico, de enfermer?a y administrativo que realizan su trabajo con amor y dedicaci?n a cada paciente que es llevado a la Unidad”. C?mo eran los deseos del fil?ntropo Ort y su hija.

Bruno indic? que la Unidad lleva funcionando nueve a?os en el hospital Ney Arias Lora. Hubo hasta protestas cuando se demoli? para llevarla a ese centro. Pero est? a la espera de su retorno a la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, a los fines de dar un mejor servicio con los est?ndares m?s altos de Latinoam?rica.

Las primicias

Ocurre que esos deseos de que la Unidad vuelva al Luis Aybar que hab?a expresado el doctor Bruno en el a?o 2022, se har?n realidad. Tal vez antes de que finalice este a?o 2023. La nueva Unidad de Quemados de la Ciudad Sanitaria estar? funcionando, Dios mediante, en el 2024. Y con su helipuerto y su banco de la piel. Es que se est?n dando muchas cosas buenas juntas. Acontece que el Banco de Reservas acaba de donar dos equipos fundamentales para garantizar la compatibilidad de las pieles que sean donadas al banco de pieles que tendr? la Unidad.

La primicia la ofreci? el m?dico neurocirujano y humanista, doctor Jos? Joaqu?n Puello, en una entrevista que concedi? junto al director de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort, doctor Eddy Bruno, al programa “Esta noche Mariasela”.

All? Puello inform? que el presidente Luis Abinader orden? terminar la construcci?n de la nueva Unidad de Quemados en la Ciudad Sanitaria. Y el recientemente premiado por la Academia de Ciencias lo dijo frente al doctor Bruno en medio de una emoci?n desbordante, a la que se sumaron Mariasela ?lvarez, la productora; Diana Lora, desde Canad?, y la senadora-entrevistadora Faride Raful.

“Hay algo m?s, el helipuerto, est? aprobado”, subray? el doctor Puello. -“El segundo piso del hospital Cl?nico-Quir?rgico (de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar) es para la Unidad de Quemados, totalmente”, agreg?.

Y al respecto, precis?: -“Bruno, que es un especialista, les puede decir a ustedes, amigos televidentes, lo que eso significa. Esa es una Unidad que puede manejarse ella sola dentro del hospital, tiene entrada para ellos solos, parqueos para ellos solos, quir?fanos para ellos solos”.

Explic? que esta Unidad contar? con “una sala para recibimiento de pacientes en la que el chorro de agua sale de las paredes para ba?ar al quemado con agua est?ril”.

Despu?s que los m?dicos curan ah? al paciente, vestidos con las indumentarias est?riles, “ese paciente sube por un ascensor, -solamente sube ?l- para llegar a los quir?fanos, que son tres, y tenemos 18 cub?culos privados a donde el paciente va a ir para ser atendido.

La Unidad, adem?s, tendr? 28 estaciones de hemodi?lisis para los quemados nada m?s. -“Ahora, ?cu?l es la buena noticia? “En el d?a de hoy (lunes 4 de septiembre) hace apenas unas horas, el Presidente Abinader dictamin? que se ponga en funcionamiento la segunda planta del Hospital Cl?nico-Quir?rgico (de la Ciudad Sanitaria) para los quemados”, detall? el doctor Puello.

Esa ?rea est? terminada en un 60% y se esperar terminar el restante 40% que le falta antes de que finalice el a?o. Pero eso no es ?bice para que sea terminada r?pidamente.

-“Hay un plazo fatal que el Presidente (Abinader) ha puesto, que es antes de que el a?o termine”, enfatiz? el doctor Puello. Apunt? que ya el mandatario orden? la asignaci?n de los recursos necesarios para la terminaci?n de dicha obra. “El Presidente orden? los fondos”, insisti? el galeno y propulsor del emblem?tico proyecto de asistencia de salud Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar.

Este sue?o iniciado por el fil?ntropo norteamericano Ort en 1991 parece que por fin ser? una feliz realidad, y con creces, 30 a?os despu?s. Tanto este buen samaritano y su hija se sentir?n m?s que complacidos “a donde quiera que est?n”.

Por Emiliano Reyes Espejo

[email protected]