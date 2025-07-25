Se fuga menor que se había entregado por atentado a Miguel Uribe en Bogotá Hoy los estudiantes tienen una segunda oportunidad de aprobar las Pruebas Nacionales 2025 Necropsia determinará causas de muerte de niño de 2 años desaparecido en El Seibo Gobierno define equipo que encabezará el nuevo Ministerio de Hacienda y Economía Desde hoy mal estacionarse le cuesta RD$5,000 y riesgo de que su vehículo sea subastado Encuentran sin vida a niño de dos años reportado como desaparecido en El Seibo
Local News

Gobierno podría estudiar algún vacío legal para eliminar chatarras en instituciones públicas

07 August 2025
Support us
This content originally appeared on Listín Diario.
Promote your business with NAN

Al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, y como parte de las soluciones, el mandatario indicó que hay que estudiar si existe un vacío jurídico que avale a las instituciones para eliminarlos sin ningún problema judicial.

Tags relacionados

Support us

Related News

31 July 2025

Los posibles escenarios para el expresidente Uribe tras su condena en Colombia

07 August 2025

Los Titanes vencen a los Metros por barrida y logran bicampeonato en la LNB

25 July 2025

Juez impone garantía económica a hombre acusado de lanzar perra desde un edificio

02 August 2025

Alerta verde contra inundaciones para el Gran Santo Domingo y otras tres provincias