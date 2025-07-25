Local News
Gobierno podría estudiar algún vacío legal para eliminar chatarras en instituciones públicas
07 August 2025
This content originally appeared on Listín Diario.
Al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, y como parte de las soluciones, el mandatario indicó que hay que estudiar si existe un vacío jurídico que avale a las instituciones para eliminarlos sin ningún problema judicial.
Related News
31 July 2025
Los posibles escenarios para el expresidente Uribe tras su condena en Colombia
07 August 2025
Los Titanes vencen a los Metros por barrida y logran bicampeonato en la LNB
25 July 2025
Juez impone garantía económica a hombre acusado de lanzar perra desde un edificio
02 August 2025