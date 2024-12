Gobierno activa plan preventivo de Navidad y fin de año, pero con menos policías

“Aquí todos queremos unas festividades en paz, con más vivos que muertos que lamentar. Queremos que las familias dominicanas no tengan que llorar en estas épocas festivas a un familiar ni a un ser querido”, dijo Raful a los periodistas.

Tiempo después, Guzmán Peralta se acercó a los oficiales para instruirles sobre el trabajo que deberán hacer en estos próximos días. Es muy probable que la mayoría no escuchara ese mensaje, pues eran muchos y las filas extensas. El director no habló con un micrófono y solo se aproximó a unos pocos que estaban al frente. Allí, la prensa lo abordó.

“Nuestros uniformes ahora incorporan cámaras y armas no letales de última generación, asegurando una labor más eficiente, segura y confiable, para nuestros y miembros y la ciudadanía”, apuntó.

Guzmán Peralta habló frente a los cientos de uniformados que, bajo un sol ardiente, participaron en el acto. El lanzamiento, que se realizó en la explanada del Palacio de la Policía, estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, quien no habló en ningún momento.

