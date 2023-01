Globos de Oro regresan para demostrar sus poderes

The content originally appeared on: El Dia

Nueva York.- Tras un a?o fuera del aire, los Globos de Oro regresan el martes para hacer una especie de audici?n en la que tratar?n de recuperar su puesto en la temporada de premios y su relevancia ante un Hollywood que se apart? de los premios despu?s de un esc?ndalo de ?tica y diversidad.

as estrellas y los estudios boicotearon la ceremonia del a?o pasado, que NBC opt? por no televisar, argumentando que la Asociaci?n de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en ingl?s) necesitaba tiempo para hacer “una reforma sustantiva”.

Un a?o despu?s, buena parte de Hollywood, aunque no todos, parecen estar listos para celebrar nuevamente en los Globos. Tras la covertura de la alfombra roja, que ser? transmitir? en vivo en Estados Unidos por E! a partir de las 6 p.m. de Nueva York (2300 GMT), comenzar? la gala en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, a las 8 p.m. que se podr? ver por la cadena NBC.

Por primera vez la ceremonia ser? transmitida en vivo por streaming en el servicio disponible en Estados Unidos Peacock de NBCUniversal. Cuando los Globos pasaron por su turbulencia, NBC modific? su acuerdo con la HFPA, e hizo un contrato de un a?o adem?s de mover la premiaci?n al martes en vez de su horario regular de domingo.

Les invitamos a leer: Globos de Oro, entorpecidos por el esc?ndalo, se preparan para anunciar nominaciones

Los Globos de Oro se desarrollar?n al tiempo que fuertes tormentas que han inundado partes de la costa sur de California y en las monta?as fuera de Los Angeles. Las lluvias prolongadas que han alcanzado hasta un pie (30 cent?metros) desde el domingo en algunas regiones, hay llevado tambi?n a deslaves y evacuaciones.

Se prev?n m?s precipitaciones para el martes. El comediante Jerrod Carmichael, quien gan? un Emmy el a?o pasado por su especial de HBO “Rothaniel”, ser? el maestro de ceremonias. Eddie Murphy y Ryan Murphy recibir?n homenajes.

Los presentadores incluyen a la actriz cubano-espa?ola Ana de Armas (nominada por “Blonde”), a la actriz de ascendencia mexicana y puertorrique?a Jenna Ortega (nominada por “Wednesday”), Billy Porter, Tracy Morgan, Jennifer Coolidge (nominada por “White Lotus”) y Quentin Tarantino.

Sean Penn introducir? un mensaje del presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy. ARREGLAR EL DESASTRE Los Globos descendieron al caos poco antes de una premiaci?n principalmente remota por la pandemia en 2021 cuando un reportaje del diario The Los Angeles Times revel? que la HFPA, que entonces ten?a 87 miembros, no contaba con integrantes negros.

Un reportaje independiente del diario The New York Times mostr? que la organizaci?n, que sol?a ser ridiculizada como un peque?o grupo de periodistas extranjeros poco conocidos que trabajan en Los Angeles, le pagaba a sus integrantes unos 3 millones de d?lares en salarios anuales y detallaba toda una serie de faltas ?ticas sobre c?mo interactuaba regularmente la asociaci?n con los posibles nominados.

Ante la presi?n en aumento la HFPA prometi? reformarse, diversific? su membres?a y cambi? algunas de las maneras en las que opera. Ahora tiene 96 integrantes, incluyendo seis negros, junto con 103 votantes sin membres?a.

El multimillonario Todd Boehly adquiri? los Globos a trav?s de su empresa Eldridge Industries, y los ha comenzado a cambiar para pasar de ser un grupo sin fines de lucro a una compa??a con fines de lucro.

?BOICOT?

Las nominaciones a los Globos del mes pasado casi no fueron celebradas p?blicamente por las estrellas.

Pero s?lo un nominado ha dejado muy claro que no planea asistir: Brendan Fraser. Est? nominado a mejor actor por su actuaci?n en “The Whale” (“La ballena”), pero Fraser dijo que no participar? en los Globos.

En 2018, Fraser se?al? que el integrante veterano de la HFPA Philip Berk lo toquete? en 2003. Berk, quien ya no es miembro de la organizaci?n, lo neg?.

La mira estar? especialmente puesta en Tom Cruise el martes, su “Top Gun: Maverick” est? nominada a mejor pel?cula de drama. Cruise tuvo quiz? la respuesta m?s enf?tica a las revelaciones sobre la HFPA, devolviendo los tres Globos de Oro que hab?a ganado previamente. Pero todos los estudios participan nuevamente en los Globos este a?o.

Al igual que para la mayor?a de las premiaciones, el nivel de audiencia de la transmisi?n de los Globos de Oro se ha reducido. Despu?s de que los premios de 2020 fueron vistos por 18,4 millones, la edici?n de 2021 alcanz? apenas 6,9 millones, de acuerdo con Nielsen.

A pesar de esto, los Globos siguen siendo una herramienta de mercadotecnia valiosa para las producciones que buscan futuras nominaciones, y llevan a menciones de pel?culas en el largo camino entre el fin de a?o y los Oscar, que se transmitir?n en vivo el 12 de marzo.

Algunas de las principales contendientes de la temporada, incluyendo “The Fabelmans” (“Los Fabelman”) de Steven Spielberg y “T?r” de Todd Fields no han logrado atraer a grandes audiencias en las salas de cine. LOS

NOMINADOS

La historia de dos amigos en pleito de Martin McDonagh “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”) llega con ocho nominaciones, incluyendo menciones para los actores Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan.

La comedia de acci?n existencial de Daniel Kwan y Daniel Scheinert “Everything Everywhere all at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) compite por seis premios, incluyendo nominaciones para Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. Varias de las pel?culas m?s taquilleras del ?ltimo a?o est?n en la terna.

Adem?s de “Top Gun: Maverick”, “T?r” y “The Fabelmans”, los nominados a mejor pel?cula de drama incluyen a “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) de James Cameron y “Elvis” de Baz Luhrmann.

En el lado de la televisi?n, la comedia sobre una escuela p?blica “Abbott Elementary” es la m?s nominada, incluyendo una menci?n por la actuaci?n de Quinta Brunson. “The White Lotus,” “Dahmer”, “The Crown”, “Pam & Tommy” y “Only Murders in the Building” lograron cuatro nominaciones cada una.

Otros de los nominados son: Brad Pitt de “Babylon”, Viola Davis de “The Woman King” (“La mujer rey), Daniel Craig de “Glass Onion: A Knives Out Mystery” (“Pu?ales por la espalda: El misterio de Glass Onion”), Angela Bassett de “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”), Julia Roberts de “Gaslit”, Donald Glover de “Atlanta”, Bill Hader de “Barry”, Kevin Costner de “Yellowstone”, Bob Odenkirk de “Better Call Saul”, la actriz de ascendencia mexicana Selena Gomez de “Only Murders in the Building” y el actor mexicano Diego Luna de “Andor”.

La cinta argentina de Santiago Mitre “Argentina, 1985”, protagonizada por Ricardo Dar?n, fue nominada en la categor?a de mejor pel?cula en lengua extranjera. En la categor?a de cinta animada, “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (“Pinocho de Guillermo del Toro”), del director mexicano Guillermo del Toro tambi?n compite por un Globo de Oro.