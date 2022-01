Gabriel Boric, presidente electo de Chile: <>

The content originally appeared on: El Dia

<<En un momento en que el mundo cambia vertiginosamente Chile tambi?n tiene que cambiar y adaptarse. Representamos la fuerza de una ?poca<<, le dice contundente a BBC Mundo en la primera entrevista que concede a un medio extranjero tras ganar las elecciones.

Fueron casi dos horas de conversaci?n en las que no solo habl? de un <> para Chile, sino tambi?n de su relaci?n con la izquierda latinoamericana, sus referentes pol?ticos a nivel mundial o la violencia que se vio durante el estallido social.

Ac? lo resumimos.

?Qu? piensa que representa usted y que finalmente le permite llegar a La Moneda?

Creo que representamos una energ?a generacional de transformaci?n que ha aprendido en el camino a valorar la historia que nos constituye. Representamos aire fresco, juventud, novedad, pero con conciencia del encadenamiento hist?rico de los procesos. Representamos tambi?n que el statu quo o el conservadurismo es lo que peor le puede venir a Chile en estos momentos.

En un momento en que el mundo cambia vertiginosamente, Chile tambi?n tiene que cambiar y adaptarse. Representamos la fuerza de una ?poca.

Acaba de anunciar un gabinete desequilibrado en cuanto a g?nero, 10 hombres y 14 mujeres…

Qu? alegr?a que se pueda decir eso en estos d?as. El que hayamos logrado esto es la lucha de miles de mujeres que han empujado las barreras de lo que se entend?a posible durante mucho tiempo y ahora con la ?ltima ola feminista m?s a?n. Pero no somos los primeros que lo intentamos, la presidenta Bachelet en su primer mandato hizo un esfuerzo por tener un gabinete paritario y las fuerzas del conservadurismo se lo aserrucharon r?pidamente.

?Por qu? dice eso?

Porque tuvo que cambiar. El primer gabinete que present? era paritario y nadie se repite el plato, dijo; y al primer cambio de gabinete tuvo que hacer cambios por presiones que iban m?s all? de lo que era su genuino deseo. Y hoy d?a nosotros recogemos esa experiencia tambi?n. No quiero presentarnos como pioneros, sino como que estamos recogiendo un legado que va mucho m?s all? de nosotros.

Y con ministros y ministras que provienen de distintas realidades educacionales… ?Cu?l es la se?al que quiere dar?

Que Chile es diverso, y esa diversidad tambi?n tiene que expresarse en sus instituciones y en su pol?tica. Durante demasiado tiempo la ?lite chilena era excesivamente endog?mica y no lograba ver m?s all? de sus propias narices y yo siendo parte de una ?lite creo que tenemos el deber y la responsabilidad de salir de nuestros c?rculos de confort y pensar un Chile m?s integral.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES El gabinete de Gabriel Boric.

Y entre sus ministros tiene un profesor para la cartera de Educaci?n que se form? en la educaci?n p?blica…

As? es, en San Miguel, en el mismo colegio que Los Prisioneros. Y nos parec?a que ese era un gesto importante, adem?s de las competencias profesionales y la vocaci?n de Marco ?vila yo creo que para el sector era un gesto necesario.

Durante demasiado tiempo tuvimos acad?micos sin aula, ingenieros comerciales dirigiendo la educaci?n en nuestro pa?s y creo que hac?a falta un remez?n desde el aula que es donde se expresan de manera m?s clara las desigualdades y los desaf?os de la experiencia educativa. Esto no puede ser reforma sin sala, sin los ni?os y las ni?as, no puede ser reforma sin profesores.

Y una mujer de 35 a?os, la expresidenta del Colegio M?dico, Izkia Siches -independiente- en el Ministerio del Interior…

Qu? agallas tiene Izkia Siches, pero eso lo ha demostrado con creces durante mucho rato. Es un liderazgo reconocido por la sociedad chilena del rol que jug? en los momentos m?s dif?ciles que nos ha tocado con la pandemia.

De opiniones firmes pero a la vez abierta a escuchar y convocar transversalmente para un bien com?n por sobre los intereses personales; creo que logr? darle un sentido de prop?sito a un colegio m?dico que durante mucho tiempo solo hab?a defendido intereses de un sector muy reducido y desde ah? le habl? a la sociedad y no me cabe ninguna duda que va a cumplir un excelente rol a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad P?blica, que es un desaf?o tremendo, porque es un ministerio que tradicionalmente ha sido ardiente.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Izkia tiene muchas ganas de asumir este desaf?o tambi?n y yo conf?o plenamente en ella.

?Qu? criterios utiliz? para elegir a su equipo?

Los criterios que tuvimos a la vista fueron, por un lado, que ten?a que ser un gabinete paritario o m?s mujeres que hombres; que incorporara diversidad de realidades donde tambi?n tuviera presencia la educaci?n publica, tanto a nivel de formaci?n escolar como universitaria; un gabinete que lograra ser una s?ntesis de generaciones en donde por un lado est? nuestra generaci?n que emerge en la vida p?blica el 2006 y que se ha fogueado a partir de luchas sociales pero tambi?n otra que ha administrado el Estado durante mucho tiempo y que tiene experiencias valiosas de las cuales queremos aprender.

Y tambi?n un gabinete que represente la amplitud social que logramos convocar en la victoria del 19 de diciembre que es Apruebo Dignidad como su base, pero va m?s all? de Apruebo Dignidad, con los partidos pol?ticos que nos dieron su apoyo en la segunda vuelta y que tienen representaci?n parlamentaria y tambi?n, por cierto, de organizaciones sociales y personas independientes que son las que m?s se movilizaron y marcaron la diferencia junto con las mujeres.

FUENTE DE LA IMAGEN,NATALIA VIAL

La se?al de elegir al actual presidente del Banco Central para manejar el Ministerio de Hacienda es aplaudida por los empresarios e inversionistas. ?Cu?nto le cost? convencer al Partido Comunista (PC) de este nombramiento?

Los nombramientos, de ning?n cargo, fueron discutidos en t?rminos de personas con los partidos. Ellos me entregaron plena libertad para designar el gabinete, confinado en el criterio que yo tuviera para conformar nuestro equipo de trabajo. Y en eso agradezco la altura de miras que tuvieron todos los partidos.

?Fue una decisi?n colectiva?

Fue una decisi?n colectiva, yo lo convers? al comienzo del proceso con Apruebo Dignidad, la posibilidad de incorporar a gente independiente y a militantes de partidos pol?ticos que no fueron parte de la coalici?n y me dieron plena libertad para hacerlo y yo la ejerc? como corresponde.

Adem?s, creo que en el caso de Mario Marcel en particular, tiene una trayectoria y una experiencia en el Estado, en la direcci?n de presupuesto, en el Banco Central y tambi?n afuera, en el Banco Mundial, en la OCDE, y esa trayectoria es incuestionable, y que adem?s es una garant?a de seriedad para las reformas que tenemos que empujar y que van a ser dif?ciles y que van a requerir de amplios consensos y que necesitaban, creo yo, esta garant?a que una persona como Mario Marcel le puede dar, adem?s de sus firmes convicciones progresistas, como ?l se define socialdem?crata.

Usted siempre responde en plural, en circunstancias que todas las preguntas se las he hecho a usted, probablemente porque usted toma sus decisiones parlamentando con el resto de su equipo. Me refiero a esa l?gica de asamblea que utiliza su conglomerado para tomar las decisiones, que puede que sea muy democr?tica, pero ?le parece eficiente a la hora de tomar decisiones?

Hay harto mito en esto de las asambleas. Toda organizaci?n requiere de alg?n tipo de orden. Y el desaf?o que nosotros tenemos como gobierno es generar un nuevo orden.

Yo dir?a que el problema de Chile hoy d?a es que ese orden no existe. El contrato social ha sido roto. Y desde mi punto de vista por las ?lites. Y, por lo tanto, para poder recuperar el orden, se requieren nuevas formas y no repetir lo mismo del pasado.

Getty El desaf?o que nosotros tenemos como gobierno es generar un nuevo orden. El contrato social ha sido roto. Y desde mi punto de vista por las elites>> Gabriel Boric

Presidente electo de Chile

?En qu? sentido dice que se ha roto el contrato social?

Cuando vemos que, durante la pandemia, por ejemplo, las principales riquezas de Chile aumentaron de manera sustantiva su capital, mientras que la pobreza y la extrema pobreza por primera vez en d?cadas crecieron.

Cuando vemos el nivel de precariedad y de vulnerabilidad que tiene la clase media mientras para las personas m?s ricas de este pa?s el lugar donde se nace sigue determinando de manera muy sustantiva o predictiva el lugar donde se morir?. Y por tanto la promesa de igualdad, m?s all? de que haya habido sin lugar a dudas un mayor acceso a bienes b?sicos, ampliaci?n de matr?cula, disminuci?n de la pobreza; creo que la promesa de igualdad y de inclusi?n no ha sido cumplida, y por lo tanto, ese pacto social est? roto y necesitamos construir uno nuevo.

?Puede definir ese <>?

A lo que nosotros aspiramos es a poder construir una sociedad colaborativa, en donde parte de sus integrantes no queden abandonados ni discriminados por las condiciones de vida que les haya tocado vivir, y en donde adem?s el Estado sea capaz de garantizar derechos sociales de manera universal sin importar el lugar donde se nace, la etnia de la que se proviene o el color de la piel. Y eso requiere reformas estructurales.

Sabemos que estas cosas no se logran de la noche a la ma?ana, sabemos que seguramente nuestro gobierno va a construir sobre lo que se ha construido en Chile en los ?ltimos 30 a?os, pero adem?s vamos a tener un giro de tim?n respecto a la l?gica neoliberal del s?lvese quien pueda en la sociedad, que es algo con lo que tenemos que terminar.

No podemos pasar del <> al <>. En Chile sigue existiendo un profundo malestar que no ha sido resuelto en t?rminos sociales todav?a. Hay mucha precariedad.

?Usted es un hombre de dudas o de certezas?

Yo soy un hombre m?s de dudas que de certezas. Es importante acompa?ar a las convicciones que tengo de la posibilidad de dudar sobre ellas, para ir mejorando. Las personas que son demasiado seguras de s? mismas me provocan m?s bien lejan?a y distancia.

No ser?n pocas las veces en que tendr? que tomar decisiones duras y en soledad, ?qu? tanto le estresan esas circunstancias?

Es s?per dif?cil, no va a ser la primera vez, uno tiene que tener muy claras sus convicciones y principios y actuar siempre en coherencia con ellos y a veces eso implica ir en contra de lo que puede ser m?s popular en un momento o de lo que te digan tus m?s cercanos y ah? hay algo que es imposible de medir que es la intuici?n en pol?tica, cuando uno tiene convicciones firmes no anda zigzagueando por la vida y eso te permite tener una trayectoria que sea predecible en ese sentido.

?Cu?les son las habilidades y competencias que debe tener hoy un presidente?

Yo me he ido formando la convicci?n de que un buen presidente no es el que est? m?s ocupado, no es el que tiene m?s papeles a su alrededor. Un buen presidente es el que tiene la capacidad de escuchar, de abrirse a nuevas ideas aunque no provengan de su c?rculo m?s intimo, un presidente que tenga la capacidad de reflexionar y de convocar.

Siempre he dicho que la radicalidad de nuestra propuesta no est? dada por cu?n fuerte uno las diga, por cu?ntas esdr?julas ocupe en sus intervenciones, sino en la capacidad de convocatoria y por el sentido que le hagan a la gente.

Uno es primero clase dominante antes que clase dirigente. Primero uno hace cambios culturales antes de tener la oportunidad de dirigirlos. Y yo creo que nuestra generaci?n ha sido justamente eso.

FUENTE DE LA IMAGEN,NATALIA VIAL Boric en la entrevista con BBC Mundo.

Usted ha practicado una nueva forma de relaci?n con las personas, muy horizontal, cercano, cari?oso, la gente le cuenta sus problemas, usted los escucha y anota, ?no teme generar expectativas imposibles de cumplir?

Es una preocupaci?n, pero yo tambi?n siempre le digo a la gente en esas conversaciones que yo no voy a poder cumplir todo. Y hay una sabidur?a popular que es mayor de la que se presume en las ?lites.

La gente sabe que esto va a ser dif?cil, sabe que los cambios no van a venir de la noche a la ma?ana, pero quiere que lo intentemos, que seamos honestos en intentarlo. Y una de las cosas que me importa es ir cont?ndoles cu?les son los obst?culos que vamos enfrentando y por qu? hay ciertas cosas que hacemos y otras que no podemos hacer.

Y tambi?n ir involucr?ndolos en el proceso de gobierno, que se sientan parte, y ah? vamos a ir en conjunto, moldeando las expectativas en funci?n de la realidad. La realidad es m?s porfiada que cualquier ideolog?a.

?Y cu?les son sus expectativas?

Mi expectativa es que al final de nuestro mandato tengamos un Chile que se encuentre, donde colaboremos m?s que compitamos; un Chile que se escuche, y por sobre todo un Chile m?s justo en el sentido de que las tremendas desigualdades que hoy marcan a fuego el lugar de origen y el lugar de muerte vayan diluy?ndose en funci?n de la trayectoria vital y las posibilidades que tenga cada persona. Y que esas posibilidades sean cada vez m?s igualitarias.

No es f?cil echarse al hombro este pa?s… ?qu? est? dispuesto a perder?

Es buena esa pregunta porque en pol?tica siempre te preguntan qu? es lo que quieres hacer pero no a lo que est?s dispuesto a renunciar. Y a m? lo que me importa es mejorar las condiciones de vida de manera sustentable y sostenible en el tiempo de quienes habitan nuestra patria y por lo tanto en eso uno tiene que tener lindes m?s que fronteras r?gidas.

Yo estoy dispuesto a conversar mucho y me importa m?s llegar a puerto que solamente seguir el camino que me he trazado en un comienzo. Nosotros tenemos una hoja de ruta, pero si nos encontramos con que hay un precipicio en el camino, vamos a buscar la forma de vadearlo, aunque eso haga que el camino sea un poco m?s largo.

Ha dicho en muchas oportunidades que quiere ser un presidente que al terminar su per?odo tenga menos poder que cuando comenz?. ?A qu? se refiere en concreto?

Eso tiene que ver con el lugar de donde vengo. Yo soy magall?nico, nacido y criado a orillas del Estrecho y desde que tengo uso de raz?n vengo escuchando la palabra descentralizaci?n sin que haya tenido mayores efectos en la vida cotidiana de las personas. Y en donde las decisiones se terminan tomando por una ?lite santiaguina, de clase alta, por sobre las realidades que se viven en las comunas, en los barrios. Y ah? la figura presidencial est? al tope de eso.

De hecho, la cantidad de expectativas que hay, tienen que ver con la idealizaci?n de la figura presidencial que va mucho m?s all? de mis caracter?sticas. Es algo que ha pasado muchas veces en la historia de Chile. Por lo tanto, espero, y esto va a estar al alero del proceso constituyente, que podamos construir un pa?s en que seamos democr?ticos, donde una persona no ostente tanto poder y donde el poder tambi?n sea m?s transparente, no solamente en t?rminos de la presidencia de la rep?blica sino tambi?n de los famosos poderes f?cticos que lo ejercen sin mediar ning?n tipo de decisi?n ni deliberaci?n democr?tica.

En concreto, espero que al final de nuestro mandato tengamos un Chile descentralizado, que en los barrios, en las comunas, en las regiones, puedan decidir su futuro m?s que desde la Moneda o el barrio alto de Santiago.

FUENTE DE LA IMAGEN,NATALIA VIAL

?Prefiere que le digan presidente o Gabriel a secas?

Es un desaf?o dif?cil, pero he ido entendiendo que es importante asimilar la instituci?n presidencial. Porque yo hoy estoy sent?ndome en una instituci?n que ya existe. Y, por lo tanto, sin perder mi esencia, creo que es importante lo que se construye y lo que se lega a posteriori. Y, en ese sentido, pienso que lo que corresponde en este momento es que se me trate como la instituci?n que represento.

Da la sensaci?n que para usted es muy importante demostrar afecto.

Es que en un pa?s que ha estado tan golpeado ?ltimamente y tan divido, es importante que volvamos a querernos. Y para m? la preocupaci?n por la salud mental ha sido clave en mi desarrollo en los ?ltimos a?os y el entender que como chilenos y chilenas nos falta afecto, nos falta cari?o, y si uno puede contribuir un poquito a darlo, y si adem?s es algo que me nace, en buena hora.

Ahora, el escuchar tiene mucho de reparaci?n. Cuando uno escucha a una persona, aunque no pueda solucionarle su problema, va generando un v?nculo distinto consciente, insisto, en que probablemente no se van a resolver todos los problemas. Pero uno va teniendo un term?metro diferente. Si uno se rodea solo de la misma gente que es igual a uno, de la misma clase social que uno, o que piensa igual que uno, finalmente terminas en una burbuja que te distorsiona la realidad. Y eso es un problema end?mico de la pol?tica que tenemos que tratar de cambiar.

No digo que seamos m?s virtuosos, ni moralmente impolutos, sino que, aprendiendo, y voy a insistir mucho en esta idea, de los errores y aciertos del pasado, debemos cambiar y mejorar.

Hay una frase que cit? hace poquito en un discurso y que me gusta mucho, es del compositor Gustav Mahler, que dice <> y eso, de alguna manera, tambi?n es un leitmotiv.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Tambi?n hay muchos que le temen, o m?s bien que no conf?an en su discurso convocante… <<lobitodisfrazado de cordero>>, comentan. ?Qu? representa usted que puede generar miedo en parte de la ?lite?

Parte de la ?lite est? muy ensimismada, sigue siendo muy endog?mica. Como han vivido tanto tiempo en una posici?n de privilegio, cualquier cambio les genera la incertidumbre que la mayor?a de los chilenos vive en el d?a a d?a. Y eso genera rechazo. Un rechazo un poco at?vico.

Espero por un lado que las ?lites dejen de tenernos miedo. No espero que est?n de acuerdo conmigo, pero s? que dejen de tenernos miedo.

Pero esa desconfianza no es una cr?tica sin sustento porque de alguna forma usted ha pasado de ser un pol?tico de frases y acciones a ratos impetuosas a uno acogedor, moderado...

En el camino de la pol?tica, que est? cruzado con el de la vida, siempre se tienen aprendizajes y en mi construcci?n pol?tica prefiero ser arcilla m?s que piedra. Y las experiencias o las acciones en las cuales algunos se basan para hacer esos juicios son tambi?n las que me han formado. Porque me he equivocado es que he logrado aprender. Entonces yo no lo ver?a como un problema sino como parte de un proceso de aprendizaje.

Otra de las dudas es la capacidad de su sector -demasiado millennials para algunos- para asegurar la gobernabilidad del pa?s…

Esa cr?tica de que somos demasiado millennials es como si alguna vez hubi?semos dicho que los baby boomers jam?s podr?an haber asumido el poder cuando son los que gobernaron Chile durante los ?ltimos 30 a?os.

Esa cr?tica se queda corta de perspectiva hist?rica cuando uno ve lo que han sido las generaciones anteriores. En el <> (Vicente) Huidobro en 1920 lo dec?a muy claro a prop?sito de los primeros a?os de la Rep?blica, todo lo grande en Chile lo han hecho los j?venes: Carrera a los 26 a?os, O’Higgins a los 36, Manuel Rodr?guez a los 24… hay que mirar la historia y ver que no es un fen?meno nuevo y al que no hay que tenerle tanto miedo.

Su victoria en las elecciones: ?es el triunfo de una idea de sociedad o de la mirada de una nueva generaci?n?

Como todo en estas cosas es multicausal. Tiene que ver con la emergencia de una nueva generaci?n, con la necesidad de renovaci?n, con la idea de una sociedad que claramente es opuesta a lo que presentaba el actual gobierno en ejercicio y la candidatura con la cual nos enfrentamos en segunda vuelta de la elecci?n. Es opuesta al gerente 24/7, el self–made man que estudi? solo en universidades gringas, sino tambi?n tiene que ver con conocer bien la trayectoria de Chile.

Pareciera que su triunfo tiene m?s de capital pol?tico personal, un poco menos de identidad frenteamplista y casi nada de identidad comunista… ?Qu? le aporta el Partido Comunista a su gobierno?

Mucho. Nuestra alianza es Apruebo Dignidad pero hemos convocado al gabinete a partidos que forman parte de otra tradici?n. Hay que lograr desmitificar los temores frente al PC chileno. Hemos tenido diferencias t?cticas y otras en determinados momentos.

El 15 de noviembre (fecha de la firma del acuerdo que convoca a una Convenci?n Constitucional y que el PC no firm?) es el m?s visible, pero el PC hoy est? comprometido con la implementaci?n de nuestro programa. Adem?s, ha sido un partido que en Chile ha sido profundamente democr?tico y que ha estado al lado de las luchas sociales y los oprimidos, y eso es algo que a m? tambi?n me inspira.

Pasados 2 a?os del estallido social, ?c?mo lee hoy lo que ocurri? all??

Creo que el estallido social fue un momento de encuentro en la frustraci?n de que las promesas de meritocracia no se estaban cumpliendo. Y hubo una conciencia colectiva que esto no solo ocurr?a al interior de mi casa, sino que pasaba en distintos lugares del pa?s.

Y ese encuentro llev? a una movilizaci?n por fuera de las v?as institucionales que congreg? a su vez rabia y esperanza. Yo espero que en esto lo que predomine sea la esperanza y por eso el encausamiento en la Convenci?n Constitucional es algo muy importante. Pero, paralelo a eso, mientras discutimos las normas del futuro, tenemos que ser capaces de solucionarle los problemas concretos a la gente, que en pandemia se vio particularmente afectada.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto,El estallido social en Chile en octubre de 2019.

?Existe una posibilidad de un gobierno de izquierda mesurado y reformista?

Discrepo de la obsesi?n de parte de la ?lite de moderarnos en el discurso para encasillarnos con lo del Boric de primera vuelta o el Boric de segunda vuelta. Es m?s un complejo de ellos que de nosotros. Tenemos una direcci?n y vamos a avanzar en esa direcci?n y estamos dispuestos a elegir el mejor camino. Y esa direcci?n es crear un Estado de Derecho que consagre derechos sociales universales, con pleno respeto a los derechos humanos, que descentralice el poder, que se haga cargo de los desaf?os medioambientales, de la crisis clim?tica, y eso no es una fiebre roja, en Chile eso tiene m?s que ver con el sentido com?n.

No hablamos de moderaci?n entonces...

Me hace m?s sentido la idea de ser ponderado que moderado. Hay algunos fan?ticos de la moderaci?n que terminan no movi?ndose nada y esos fan?ticos le han hecho un da?o profundo al pa?s. Porque en su miedo at?vico de cambio, terminaron haciendo reventar la olla a presi?n.

?Usted se ubica m?s cerca de la socialdemocracia o del comunismo?

Yo provengo de la tradici?n socialista libertar?a americanista chilena. Ese es mi espacio ideol?gico de referencia. Soy un dem?crata, y creo que la democracia tiene que ir cambiando y adapt?ndose y no petrific?ndose. Creo que a la democracia en Chile le falta mayor densidad.

Y dentro del concierto latinoamericano, ?se reconoce en alguno de los gobernantes de izquierda?

Me da mucha esperanza y espero tener un trabajo codo a codo con Lucho Arce en Bolivia, si Lula gana las elecciones en Brasil con Lula, la experiencia de Gustavo Petro si se consolida en Colombia. Creo que ah? se puede armar un eje tremendamente interesante.

Yo entiendo que la pregunta va muy relacionada con Venezuela y Nicaragua. En el caso de Nicaragua no logro encontrarle nada ah?, y en el caso de Venezuela es una experiencia que m?s bien ha fracasado y la principal demostraci?n de su fracaso son los seis millones de venezolanos en di?spora.

Natalia Vial Venezuela es una experiencia que m?s bien ha fracasado y la principal demostraci?n de su fracaso son los seis millones de venezolanos en di?spora>> Gabriel Boric

Presidente electo de Chile

?Se siente parte de la generaci?n de Jacinda Ardern, Sanna Marin, Emmanuel Macron, incluso Alexandria Ocasio–Cortez? ?Hay algo m?s grande, distinto, a que todos sean menores de 45 a?os?

No conozco en detalle cu?les son las convicciones de cada uno de ellos y el tener la misma edad no necesariamente indica algo.

Yo puedo decir que tengo una cercan?a ideol?gica con Garc?a Linera, independiente de la edad que tenga, o una complicidad clara con Podemos en Espa?a, que no tiene que ver con un tema de edad, tiene que ver con las convicciones que tenemos. Y valoro mucho la experiencia de Lula pero tambi?n trato de leer la de Cardoso. Uno no puede fijarse referentes est?ticos.

Lo que s? es cierto es que hoy hay una crisis global en t?rminos de crisis clim?tica de la cual creo que nuestra generaci?n tiene m?s conciencia que las anteriores. Y eso yo espero sea algo que nos una. Tuve la oportunidad de conversarlo con Justin Trudeau, recibir una carta de Emmanuel Macron, tambi?n, en ese sentido, s? que Jacinda Ardern ha tenido esa preocupaci?n, as? es que espero que ah? tengamos un punto de encuentro donde forcemos a las generaciones anteriores y a los gobernantes de todos los pa?ses, como lo ha dicho Greta, de tomar acci?n ya.

?Cu?les son sus prioridades en t?rminos econ?micos?

Hay que distinguir en materia de plazos. Que podamos tener una consolidaci?n de la reactivaci?n econ?mica que sea justa. Que no reproduzca de manera calcada las desigualdades anteriores. Y eso implica darle mayores herramientas a las peque?as empresas para que haya una desconcentraci?n del mercado. El 87% de las ventas en Chile est?n concentradas en las grandes empresas y solo el 13% en la peque?a y mediana empresa. Esa es piedra fundante de la desigualdad en nuestro pa?s.

Tenemos que lograr la combinaci?n entre crecimiento y redistribuci?n. Una distribuci?n m?s justa de la riqueza. Ninguna es sostenible sin la otra. Todos han crecido, eso es cierto, pero algunos mucho m?s y eso ha acrecentado la divisi?n y la fractura de la sociedad chilena.

Usted habla de un pacto tributario y no de una reforma, una diferencia sem?ntica de fondo, lo primero significa un acuerdo con todos los sectores pol?ticos.

Qu? bueno que lo notes porque es a lo que tratamos de aspirar.

Esto no es algo de buenos contra malos sino que queremos que todas las fuerzas productivas del pa?s se pongan de acuerdo en que es necesaria una mejor redistribuci?n de la riqueza para poder crecer. Y que adem?s sea sustentable y sostenible con el medioambiente y a eso esperamos convocar a los trabajadores organizados, las pymes y los grandes empresarios.

Recibir? un pa?s con una de las tasas de inflaci?n m?s alta en las ?ltimas d?cadas, con un d?ficit estructural relevante, ?en qu? minuto piensa comunicarle a la ciudadan?a que no ser? f?cil cumplir las promesas de su programa?

Lo estamos haciendo permanentemente. Nos hemos comprometido a respetar el presupuesto aprobado por el congreso que tiene una reducci?n del gasto fiscal de un 22% y tambi?n de avanzar en nuestras reformas en la medida de que vamos asegurando ingresos permanentes aquello que considera gasto permanente. Y esa es una l?nea de la que no nos podemos desviar. No puede haber atajos irresponsables. Tengo confianza en que la ciudadan?a lo vaya entendiendo.

Getty Vamos a tener un giro de tim?n respecto a la l?gica neoliberal del s?lvese quien pueda en la sociedad, que es algo con lo que tenemos que terminar>> Gabriel Boric

Presidente electo de Chile

?Qu? tan complejo es instalar un Estado de Bienestar en un pa?s que no tiene los est?ndares econ?micos ni sociales que tienen los modelos socialdem?cratas m?s exitosos?

En eso hay que ver el estado en que estaban los pa?ses que hoy d?a tienen estados de bienestar desarrollados, en el momento que eligieron tomar ese camino.

Los desaf?os son distintos. En el caso de los pa?ses europeos, no solo los n?rdicos, tomaron la decisi?n de crear estados de bienestar que garanticen derechos sociales universales cuando ten?an un PIB per c?pita parecido o inferior al que tiene Chile hoy. Y ah? yo espero que nos pongamos de acuerdo como sociedad, en el sentido de que hay metas de largo plazo que no van a ver resultados antes de las pr?ximas elecciones y que por lo tanto, muchas de las decisiones que tomemos, no pueden estar mediadas por la ansiedad electoral y que hay frutos que no me va a tocar cortar la cinta a m?.

?Cu?l dir?a que es nuestro tal?n de Aquiles?

Hoy, la desigualdad.

?Y el suyo?

Hay hartas cosas que uno podr?a decir ah?, pero si tuviera que elegir uno, m?s que m?o personal, el gran riesgo de nuestro gobierno es no poder afirmar nuestra base social de apoyo m?s all? de nuestras fronteras actuales.

Si nos quedamos solamente con quienes estamos hoy, no vamos a logar hacer las transformaciones que queremos. Por lo tanto, si no nos movemos todos juntos en eso, y no empezamos con el cl?sico y permanente fraccionamiento de la izquierda, ser? un desaf?o muy dif?cil.

Como dirigente estudiantil usted estuvo muchas veces en la calle. Viene de la protesta por una educaci?n gratuita y de calidad. Muchas de esas manifestaciones terminaron en actos de violencia. Y ustedes mismos hablaban de personas que ensuciaban esas marchas, pero eran pocos… Hoy parecen ser la norma, ?qu? pas??

No son la norma respecto de la mayor?a, lo que sucede es que hay varias explicaciones, pero antes quiero dejar claro que sigo creyendo que la v?a no es la violencia, en eso quiero ser muy claro. Yo creo que hay una frustraci?n acumulada al ver que por los caminos institucionales no se pod?a hacer cambios.

La violencia es un fen?meno que debemos tratar de entender para tratar de erradicar.

Ahora, si quieres asegurarte de que siga habiendo violencia, entonces hay que dejar las cosas tal como est?n.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Hay un sector de la izquierda que probablemente no le va a conceder espacio para una radicalidad ponderada…y la respuesta puede ser m?s violencia en las calles. ?C?mo piensa enfrentar esa violencia?

Tenemos el deber de hacer respetar el orden p?blico, eso no es una opci?n para el gobierno. Y hacer cumplir la ley. Lo que nosotros esperamos es que mediante el proceso de transformaciones que vamos a iniciar, la convocatoria y la manera en que le hablemos al pueblo de Chile, esos sectores van a ser cada vez m?s minoritarios.

?Qu? tipo de constituci?n le atrae m?s, una bien reglamentada o una m?s orientadora?

Me gusta m?s la idea de una constituci?n orientadora pero no as?ptica. Una constituci?n que consagre derechos sociales universales, que defienda la libertad y la igualdad, una constituci?n que descentralice pero una constituci?n no abarcadora de todos los temas y todas las problem?ticas.

La constituci?n no puede estar pensada solo desde el 2021 y el 2022. Tiene que permitir de que incluso preguntas que todav?a no tenemos, quepan en la constituci?n.

En lo personal, ?qu? ha tenido que transar adem?s de su pelo largo, poleras rockeras y sus guayaberas?

Ahora ?ltimo la posibilidad de salir a un bar, de ir a una librer?a, es cada vez m?s dif?cil.

?Bajo qu? circunstancias s? usar?a una corbata?

Lo de la corbata tiene dos sentidos. Uno est?tico medio absurdo, pero yo tambi?n me di cuenta que cuando pas? lo del reclamo en el Congreso, hab?a un ?nimo de disciplinamiento y homogenizaci?n de parte de una ?lite muy cerrada y muy parecida entre s? y por eso me mandaron a la comisi?n de ?tica, por andar sin corbata. Ahora se naturaliz? completamente y es totalmente normal andar sin corbata en el Parlamento.

Y a prop?sito de eso, una vez tuve la suerte de conocer a Joan Baez y bailamos y me pregunt? (despu?s de haberla escuchado cantar a capella) sobre el tema, porque le contaron la an?cdota de la corbata y meses despu?s me lleg? una corbata hecha por abor?genes australianos, enviada por Joan Baez. Si alg?n d?a tuviera que ocupar una seguramente ser?a esa.

?Y podr?a ocuparla luego?

No lo tengo pensado. Quiz?s en el matrimonio de alg?n amigo.

?Y no en el cambio de mando?

No, hay l?mites. Ser?a simb?licamente renunciar a la esencia.

Viene de una familia creyente, una madre cat?lica, que reza y tiene un altar a la virgen en su casa. ?Nada de eso le hace sentido en momentos de angustia?

Respeto mucho la fe de mi madre y a veces extra?o el don de la fe pero no es algo que tenga en este momento y no creo que sea algo a lo que se puede recurrir solo en estado de necesidad. Tengo un tema pendiente de c?mo trabajar la espiritualidad. Es algo que siempre me ha interesado y nunca me he dado el tiempo de hacerlo.

?C?mo controla su ansiedad?

A veces comiendo, que no es el mejor m?todo. Leyendo, la lectura me tranquiliza, cuando tengo tiempo de hacer deporte, me gusta jugar f?tbol.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

?Y siente que a veces se le escapa de las manos?

He aprendido, acompa?ado de tratamientos, a ir control?ndola. Yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo y tomo medicamentos por eso. Tambi?n es algo que he logrado domesticar gracias la ciencia, esto no solo es voluntad.

Se habl? bastante de su salud y tambi?n del TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) que padece y que usted hizo p?blico. ?Cree que hubo otras intenciones al relevar este tema durante la campa?a electoral?

Sin lugar a dudas. Hay un estigma respecto de la salud mental.

?Qu? situaciones le incomodan?

Me incomoda mucho la mentira intencionada, no el error, me carga la gente que habla en off en el periodismo, me molestan los cahuines.

Usted ha demostrado ser un pol?tico bien tolerante al juicio opositor, ?pero qu? ocurre cuando ello apunta a la gente que usted m?s quiere, como su compa?era Irina Karamanos, quien asumir? el rol de primera dama y quien ha sido criticada por ello, principalmente por su sector?

Hay que distinguir entre la cr?tica constructiva y el debate pol?tico que se da al interior del feminismo y que es totalmente leg?timo de la cr?tica oportunista y artera y me parece que ha habido harto de lo primero y poco de lo segundo. Los debates del feminismo son deseables. Tenemos que acostumbrarnos a que el tener divergencias de opini?n no significa una tragedia. Pero cuando los ataques son personales, y particularmente contra mis seres queridos, hermanos, padres, amigos o la Irina, es algo que efectivamente me molesta mucho.

?Cu?l es la ?pica que le gustar?a imprimir a su gobierno?