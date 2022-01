Fundamentos del debate sobre fideicomiso de Punta Catalina

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.-Como muestra del creciente vigor de la democracia dominicana, una decisi?n gubernamental se ha convertido en fuente de debate nacional. Me refiero al contrato para el fideicomiso de la Central Termoel?ctrica Punta Catalina (CTPC).

Cierto es que el debate ha sido marcado por algunos de los vicios que caracterizan nuestro discurso p?blico: desde exageraciones de un lado y otro, hasta la descalificaci?n de los argumentos t?cnicos contrarios. Pero no por eso debemos desistir de abordar un tema de tanto inter?s.

Sin ?nimo de una exhaustividad que no me permite este espacio, paso a se?alar algunos de los nudos m?s importantes que deben ser desatados mediante la discusi?n p?blica del contrato.

Lo primero es distinguir dos puntos de discusi?n: una cosa es cuestionar el fideicomiso como veh?culo apropiado para la administraci?n de CTPC, y otra, muy distinta, es cuestionar algunas de las cl?usulas del contrato espec?fico por medio del cual se quiere llevar a cabo esta operaci?n.

Al contrato, con lupa

Para debatir lo primero deber?amos tener a mano un estudio costo-beneficio que brinde datos medibles. No hay noticias de su existencia, por lo que es un imponderable. Ahora bien, lo que s? tenemos a manos es un contrato cuyo texto podr?a determinar el futuro de un bien p?blico tan importante durante treinta a?os.

Su lectura evidencia que el contrato est? pensado desde la l?gica de la actividad econ?mica privada. Posiblemente ser?a muy ?til en su forma actual si CTPC no fuera propiedad del Estado.

Sin embargo, no es ese el caso, y que sea propiedad estatal tiene consecuencias jur?dicas ineludibles, que quiz? pudieron evitarse si el legislador hubiera previsto la figura del fideicomiso p?blico en la Ley 189-11 sobre Fideicomisos.

Pero no lo hizo, y el reglamento de la ley, que s? lo prev?, es insuficiente. Por eso, las cl?usulas de cada contrato de fideicomiso deben ce?irse estrictamente a los principios que rigen al patrimonio p?blico, que son distintos a los del Derecho privado.

De esta manera, aunque el contrato de fideicomiso no implica en s? mismo la privatizaci?n de CTPC, s? expone al patrimonio del Estado a riesgos incompatibles con el r?gimen constitucional y legal que lo rige.

Vamos por partes

Por ejemplo, dada la din?mica de los fideicomisos, el resultado final de la administraci?n de los bienes aportados tiene una importancia fundamental.

En este caso concreto, de acuerdo con la cl?usula 5.1.4 del contrato, el Estado dominicano aporta la planta junto con los terrenos en los que se encuentra, los equipos que le sirven y todos los derechos que le han sido conferidos en virtud de la Ley 394-14 que autoriza a la CDEEE, a promover, directa o indirectamente, la actividad de generaci?n de electricidad.

Este patrimonio, junto con la capacidad de generaci?n de la planta, deber?an ser suficientes para que opere sin dificultades, sobre todo si la administraci?n a trav?s de un fideicomiso es m?s eficiente.

Sin embargo, el Comit? T?cnico –?principal responsable de la administraci?n de la planta?– puede endeudar a CTPC hasta un 100 % su valor (cl?usula 15.3, p?rrafo III). Y esto sin mayores controles externos, puesto que es el propio Comit? el que decide los montos, condiciones y t?rminos de esa deuda (cl?usula 11.3).

?Cu?l es el problema? Que la garant?a de esa deuda es el patrimonio fideicomitido (cl?usula 5.5), y que al extinguirse el fideicomiso esa deuda debe ser saldada antes de que el Estado pueda reclamar los bienes residuales. En otras palabras, aunque el fideicomiso no privatiza, s? crea deuda que grava el patrimonio p?blico y que puede consumir el patrimonio fideicomitido.

Todo lo anterior sin que funcione ninguno de los controles que ordinariamente protegen el bien, puesto que, seg?n el contrato, la deuda se adquiere a discreci?n del Comit? T?cnico y en las condiciones que ?ste decida.

La clave en los poderes

Trat?ndose de un administrador de patrimonio p?blico, la ausencia de controles sobre el Comit? T?cnico es espinosa y notoria.

Pongamos un ejemplo: el contrato prev? que los miembros del Comit? T?cnico designen sus suplentes (cl?usula 10.5), y que sea el propio Comit? T?cnico el que apruebe los procedimientos y formalidades para las compras y contrataciones (cl?usula 11.1), la contrataci?n de los auditores externos (cl?usula 11.12), designe sus ?rganos de apoyo (cl?usula 11.14 y 11.15), apruebe los contratos suscritos por el fideicomiso, incluyendo los contratos de compraventa de energ?a y el contrato de operaci?n (cl?usula 11.16), la incorporaci?n de los fideicomitentes adherentes (cl?usula 11.21), y muchas otras.

Es decir, el Comit? T?cnico tiene poderes extraordinarios de gerencia, pero tambi?n regula su propia fiscalizaci?n. A pesar de esto, el contrato no contiene ning?n impedimento a que los comisionados desarrollen actividades que puedan eventualmente derivar en conflictos de inter?s.

Lo mismo ocurre con los suplentes del Comit? T?cnico (que los sustituyen en las votaciones si surge un conflicto de inter?s evidente, cl?usula 10.11.l), los miembros de la Unidad de Gerencia, el operador de la planta y los auditores externos, que se presumen independientes a pesar de ser contratados en estas condiciones por el mismo Comit? T?cnico que ellos deber?n auditar.

Los fideicomitentes adherentes

Inc?gnitas. En el caso de los fideicomitentes adherentes, figura que pudiera justificar un art?culo dedicado exclusivamente a ella, tampoco hay controles adecuados.

No s?lo el contrato no explica en qu? condiciones participan luego de su aporte o inversi?n, sino que tampoco se sabe qu? derechos les generar?a ?sta al momento de extinguirse el fideicomiso.

Peor a?n, su participaci?n se produce mediante “un acto aut?ntico o bajo firma privada” (cl?usula 2.17). Si bien es cierto que esta participaci?n requiere la aprobaci?n del fideicomitente original –?es decir, el Estado?– no est? claro que caiga dentro de los criterios de los art?culos 93.1.k y 128.2.d constitucionales porque no afectar?a las rentas nacionales, el bien ya ha sido enajenado mediante el actual contrato, no es un pr?stamo ni se crear?an exenciones nuevas a las originales del fideicomiso.

Esta incertidumbre es incompatible con la protecci?n del patrimonio p?blico.

En otras palabras, el Comit? T?cnico (sus miembros ya designados y los futuros) podr? crear deuda a cargo del patrimonio p?blico, hacer compras y contrataciones, designar los ?rganos que lo auxilian, contratar su auditor externo, designar sus suplentes y atraer fideicomitentes adherentes, sin los controles legales ordinarios ni claridad sobre el alcance del poder de fiscalizaci?n que la Constituci?n otorga al Congreso.

No son estos los ?nicos puntos cuestionables del contrato, pero por s? solos son suficientes para reconsiderar su contenido. Las garant?as y controles que rodean a los bienes p?blicos en nuestro ordenamiento jur?dico tienen una manifiesta raz?n de ser. Reivindicarlas es un deber ciudadano que en una democracia no puede ser tildado de sospechoso. La apertura para escuchar y corregir errores tambi?n es importante para la administraci?n eficiente.