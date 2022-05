Fulcar invita sector educativo privado a sumarse al nuevo modelo de Educaci?n

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-El ministro de Educaci?n, Roberto Fulcar, invit? en un evento organizado por la Asociaci?n de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) a todo el sector educativo privado a integrarse a la construcci?n del nuevo modelo educativo Educaci?n para Vivir Mejor, el cual busca transformar la educaci?n en la Rep?blica Dominicana y contribuir con la comunidad internacional en la b?squeda de esa meta a partir de la experiencia del pa?s.

Roberto Fulcar propuso instalar una mesa de di?logo operada desde la Direcci?n General de Centros Educativos Privados, que dirige la profesora Susana Michel, para construir un espacio para superar definitivamente desavenencias hist?ricas entre el Ministerio de Educaci?n y las organizaciones que nuclean a los centros educativos privados.

Desde este espacio tambi?n se coordinar?an aspectos de inter?s mutuo, como son los cronogramas de los concursos y la designaci?n de cargos para evitar los traumas de migraci?n docente con el a?o escolar en curso.

Igualmente, promover espacios de capacitaci?n a los directores de sus centros educativos para aplicar este modelo “Educaci?n para Vivir Mejor”, encontrar las f?rmulas m?s adecuadas para que, sobre todo aquellos centros educativos privados de contextos m?s vulnerables, puedan acceder tambi?n a los materiales o a la tecnolog?a con esquemas econ?micos que permita cuidar los recursos p?blicos y, al mismo tiempo, traer eficiencia al sector educativo privado.

“Ustedes han estado all? presentes cuando la oferta educativa p?blica a?n no hab?a llegado a m?ltiples localidades del pa?s y sectores. Todav?a hoy, con m?s de 2,700 centros en todo el pa?s atienden a m?s de 487 mil estudiantes. La educaci?n privada en la Rep?blica no solo atiende a los sectores de m?s altos ingresos, cumple tambi?n un importante rol social en los sectores medios y medios bajos”, reconoci? el Ministro.

“Es tal el valor que tiene la educaci?n privada para el pa?s que, si esta desapareciera de un momento a otro, el volumen de estudiantes que atiende har?a colapsar al sistema p?blico”, expres? Roberto Fulcar.

El ministro de Educaci?n hizo el planteamiento durante la conferencia magistral “Retos y Desaf?os de la Educaci?n en Rep?blica Dominicana ante el nuevo contexto de la post pandemia”, dictada durante el segundo Desayuno AINEP por la educaci?n dominicana, efectuado este mi?rcoles en el hotel Embassy Suite by Hilton de la ciudad de Santo Domingo, con la participaci?n de casi 200 participantes.

Durante su ponencia, Roberto Fulcar tambi?n pas? revista a los desaf?os que afront? el pa?s en materia educativa en el contexto de la pandemia por el COVID-19, convirti?ndose la Rep?blica Dominicana en un referente tras la implementaci?n de la modalidad a distancia estableciendo a la vez, procurando que la docencia dominicana no se viera interrumpida y evitar el colapso de la educaci?n.

Al dar las palabras de bienvenida, Jorge Luis Pel?ez, plante? los objetivos de la AINEP en promover un debate reflexivo en donde converjan los distintos protagonistas y referentes en el ?mbito de la educaci?n, para que nuestro pa?s siga forjando su futuro desde el saber, los valores y la convivencia en paz.

Estuvieron presentes, entre otros, la directiva de la AINEP, encabezada por Jorge Luis Pel?ez; V?ctor Mart?nez, vicepresidente; Amparo Cabrera, segunda vicepresidenta; Hilda ?lvarez, primera Secretaria; Hilda Karina Abreu, segunda secretaria; Mar?a Lourdes Bobadilla, tesorera; Dolores S?nchez, primera vocal; Alexandra Martino, segunda vocal, y Mary Francis Benzo, tercera vocal.

Tambi?n Jacqueline Malag?n, ex Secretaria de Estado de Educaci?n; representantes de la Uni?n Dominicana de Instituciones Educativas Privadas (UDIEP), as? como del Consejo Nacional de Educaci?n, viceministros y directores regionales y distritales de MINERD.

Como entidades patrocinadoras estuvieron el Ministerio de Educaci?n de la Rep?blica Dominicana, Claro, Sample, Banreservas, Domex, Piensa, CEF-Santo Domingo, Intec, Unphu, Fundaci?n Propagas, Laboratorio Amadita, CEPEM, Grupo Mentora / Progrentis.