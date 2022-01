Frente fr?o provocar? lluvias este domingo, seg?n Meteorolog?a

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.– La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) pronostic? para este domingo aguaceros moderados a fuertes, debido a la incidencia de un activo frente fr?o, el cual se desplaza sobre el territorio nacional.

Las lluvias ser?n m?s frecuentes e intensos hacia diferentes provincias ubicadas en el litoral costero del Atl?ntico, la Cordillera Central y algunos sectores de la zona fronteriza. Mientras hacia las dem?s regiones del pa?s, incluyendo algunos municipios del Gran Santo Domingo, chubascos ocasionales con aisladas tronadas y posibles r?fagas de viento.

Para ma?ana lunes inicio de la semana laboral, el pa?s continuar? bajo la incidencia del frente fr?o de forma m?s directa debido a su lento desplazamiento sobre el territorio nacional, el cual provocar? desarrollos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas el?ctricas y aisladas r?fagas de viento, con m?s frecuencia e intensidad hacia diferentes provincias del litoral costero del Atl?ntico, la Cordillera Central y algunos sectores de la zona fronteriza. Mientras hacia las dem?s regiones del pa?s, chubascos dispersos con aisladas tronadas y posibles r?fagas de viento, incluyendo algunos municipios del Gran Santo Domingo.

Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones. Chubascos dispersos en horas de la tarde. Tronadas aisladas.

Santo Domingo Norte: Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros localmente despu?s del mediod?a. Tronadas aisladas y posibles r?fagas de viento.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado. Chubascos dispersos en la tarde. Tronadas aisladas.

Santo Domingo Este: Medio nublado. Chubascos dispersos en horas de la tarde. Tronadas aisladas.

Gran Santo Domingo: Temperatura m?xima entre 30 ?C y 32 ?C, la m?nima entre 19 ?C y 21 ?C.