Franchesca ?lvarez se defime como doctora entregada por vocaci?n y convicci?n a la Reumatolog?a

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO. – Abnegada, despierta, so?adora e inteligente son algunos de los adjetivos que definen a la doctora Franchesca ?lvarez.

M?dico internista con especialidad en Reumatolog?a e Inmun?loga Cl?nica en el Centro M?dico UCE, donde recientemente inaugur? su nuevo consultorio.

Su trayectoria se ha caracterizado por un continuo proceso de investigaci?n en la artritis reumatoide y el sistema inmunol?gico de los pacientes con este tipo de afecciones.

Con especialidad en Reumatolog?a e Inmunolog?a Cl?nica por el Hospital Cabral y B?ez de Santiago y con el aval de la Pontificia Universidad Cat?lica Madre y Maestra (PUCMM) ha puesto en pr?ctica todo lo aprendido en su trayecto ejerciendo ambas profesiones m?dicas.

La doctora ?lvarez, dijo que estudi? medicina por su vocaci?n de ayudar a las personas en su momento de dolor y ayudarlos a sanar.

“Mi motivo m?s grande inici? desde la ni?ez, cuando ve?a a mis t?os padecer de fuertes dolores articulares, y recuerdo que les dec?a: “Tranquilos que yo voy a estudiar medicina y los voy a sanar”, de ah? nace mi decisi?n de ser m?dico”, expres? ?lvarez.

“Lo mejor est? por venir, el m?dico nunca termina de investigar, siempre estoy apasionada con mi carrera, me gusta estar al d?a con la ciencia para seguir ayudando a mis pacientes, que son la parte m?s importante en mi vida, llega un momento que se convierten como en tu familia, por eso es mi compromiso de innovar y seguir aprendiendo por ellos”, dijo la reumat?loga.

La doctora ?lvarez, manifest? que la <>.

“Amo esta carrera desde ni?a, la reumatolog?a es mi norte, mi presente y mi futuro, desde que inici? la universidad lo hice enfocada en que quer?a especializarme en Reumatolog?a, entonces me d? cuenta que ten?a que hacer primero una especialidad en medicina interna, que es un requisito y es algo de lo que nunca me arrepentir?”, precis?.

Explic? que, durante sus a?os de consultas, pacientes, tratamientos, casos de ?xito, investigaciones y guardias le dieron la raz?n de que el camino estaba bien trazado.

“Mis a?os de formaci?n me ayudaron a ver y entender c?mo las personas sanaban o yo les pod?a mejorar el dolor, dar un poco de luz en medio de la oscuridad en donde ellos se encontraban me llenaba cada d?a m?s de satisfacci?n, confirmando esto que no me equivoqu? en mi elecci?n”, indic? la doctora ?lvarez.