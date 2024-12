Fiscales llegan a acuerdo con el Consejo Superior del Ministerio Público

Cirilo Guzmán dijo que la resolución No. CSMP/004/2023, de fecha 14 de abril de 2023, dictada por el Consejo Superior Del Ministerio Público pretendía someter a los miembros del ministerio público a concursos obligatorios, sin ser observadas las reglas de escalafón y debido proceso.

Sin embargo, aclaró que las luchas por las reivindicaciones de los fiscales no se detienen y que continuarán hasta lograr la igualdad salarial de jueces y fiscales, como establece la norma y que se cumplan todos los derechos adquiridos.

