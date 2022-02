Nueva York.- En el fin de semana del Super Bowl, la pelicula de Kenneth Branagh, “Death on the Nile”, tuvo un discreto debut, la comedia romantica de Jennifer Lopez “Marry Me” tuvo una recepcion tibia y hubo modestos aumentos en las taquillas de Estados Unidos y Canada para los nominados al Oscar.

“Death on the Nile” encabezo la lista de estrenos con 12,8 millones de dolares en ventas de boletos, segun estimaciones del estudio el domingo. Producida por 20th Century Fox antes de que la adquiriera Walt Disney Co., “Death on the Nile” se retraso por la pandemia y por el escandalo que envolvio a una de sus estrellas, Armie Hammer. En marzo pasado, Hammer fue investigado por la policia de Los Angeles por agresion sexual.

El actor niega la acusacion. La pelicula de 90 millones de dolares tambien esta protagonizada por Gal Gadot, Emma McKay y Branagh, y sumo 20,7 millones de dolares en ingresos internacionales. Por su parte, “Marry Me” se estreno con un ingreso en taquillas de 8 millones de dolares mientras se transmitia simultaneamente en Peacock.

El lanzamiento de Universal Pictures, que se programo para el Dia de San Valentin el lunes, presenta a Lopez como una estrella del pop que, despues de descubrir que su prometido le fue infiel, se casa con un extrano (Owen Wilson) en uno de sus conciertos.

Otra pelicula que alguna vez fue confiable en la taquilla, un thriller de Liam Neeson, tambien tuvo problemas. “Blacklight”, de Briarcliff Entertainment, una pelicula de accion con malas resenas protagonizada por Neeson, de 69 anos, como un misterioso agente del gobierno, se estreno con 3,6 millones de dolares.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canada, segun Comscore.

1. “Death on the Nile”, 12,8 millones de dolares. 2. “Jackass Forever”, 8,1 millones 3. “Marry Me”, 8 millones 4. “Spider-Man: No Way Home”, 7,2 millones 5. “Blacklight”, 3,6 millones 6. “Sing 2”, 3 millones 7. “Moonfall”, 2,9 millones 8. “Scream”, 2,8 millones 9. “Licorice Pizza”, 922500 dolares 10. “The King’s Man”, 433.000 dolares.