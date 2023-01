La Federaci?n Dominicana de Baloncesto (Fedombal) celebr? el pasado fin de semana su Asamblea Anual con las franquicias que integran la Liga Nacional de Desarrollo (LND) U22.

Un total de 40 franquicias, de las 43 que conforman la LND U-22 en sus tres divisiones a nivel nacional, se dieron a la cita al c?nclave que los reuni? junto al Bur? Directivo en el sal?n principal del Centro Nacional de Desarrollo de Voleibol del Centro Ol?mpico Juan Pablo Duarte.

Rafael Uribe, presidente de Fedombal, y adem?s de la LND U22, dirigi? la Asamblea de franquicias, acompa?ado de los miembros de Bur? Directivo que integran el Inmortal del Deporte Jos? -Ma?ta- Mercedes, quien funge como Comisionado Nacional; Jos? Monegro, primer vicepresidente; y Augusto Castro, secretario.

Por igual, Junior P?ez, director Administrativo; Melvyn L?pez, quien es el director t?cnico de la LND U22; y Jos? Gil, es el representante de la Regi?n Sur-Este.

Uribe destac? que la LND U22 est? dividida en tres divisiones y conformada por 43 franquicias (equipos). La Divisi?n I est? estructurada por 16 equipos, la Divisi?n II por ocho y la Divisi?n III por 19, distribuidas por regiones de toda la geograf?a nacional.

Dentro de los temas m?s importantes que se trataron en la Asamblea de franquicias estuvo el ascenso y descensos de diversas franquicias.

A la Divisi?n I ascienden las franquicias de Calero de Villa Duarte y Caobas City, campeones y subcampeones de la Divisi?n II en el torneo 2022, en cambio bajan a esta Divisi?n II los Areperos de San Carlos y los Potros de La Altagracia.

Tambi?n, en la Divisi?n II ascienden los Caballeros del Distrito, campeones de la Divisi?n III, y descienden de la Divisi?n II a la III los Toros de El Seibo.

El presidente de la LND U22 comunic? que dos franquicias dejaron de operan y fueron los Piratas de Saman? y los Montantes de Montecristi.

Resalt? el inicio de la LND U22 a partir del viernes cinco del mes de mayo para las Divisiones II y III, y la Divisi?n I est? programada para el jueves 15 de junio.

Uribe revel? puntos importantes que rigen la LND U22 como son.

o Podr? participar en la LND todos los jugadores dominicanos nacidos a partir del a?o 2001.o No participar?n jugadores menores de edad.o La n?mina estar? compuesta por 15 jugadores. 10 de su demarcaci?n -provincia- y 5 de cualquier otro lado.o No se aceptan cambios en la LND.o Ning?n jugador podr? jugar en m?s de una divisi?n. Si un jugador jug? en m?s de una divisi?n en la temporada 2022, la preferencia la tendr? el equipo de su demarcaci?n.o Los jugadores que han participado o participan en la LNB no pueden participar en la LND.o No se puede participar en ning?n otro torneo los jugadores que est?n en la LND, para tales fines Fedombal ha prohibido los torneos entre las fechas Mayo y Agosto.