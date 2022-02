Farruko hace publica su conversion religiosa, se disculpa por letras

The content originally appeared on: El Dia

El cantante urbano Farruko hizo acto de arrepentimiento en medio de un concierto realizado la noche del viernes en el FTX Arena de Miami, en el que hizo publica su conversion religiosa ademas de disculparse por el contenido de sus canciones.

“Yo no sabia el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”, expreso en medio de una conversacion con el publico en el que aseguro haber tenido un encuentro “con Papa Dios”.En todos mis anos en la musica nunca me habia sentido tan seguro de estar en el lugar correcto! Definitivamente una noche HISTORICA en el mas grande sentido de esa palabra!! Dios es bueno !! #Diostienetodoprevisto @farruko”, escribio Vallejo junto al video que capto el momento.

“Hoy dia puedo decir que Dios esta bregando conmigo”, expreso Farruko luego de enumerar diversas situaciones en su vida y su afan por el exito y la fama.

“Tu sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuantos de sus hijos les hice dano (…) Y hoy en dia me paro como un varon a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdon”.