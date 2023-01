Minnesota.-Pese al buen desempe?o de los Minnesota Timberwolves en la divisi?n Noroeste (25-25) en la actual temporada de la NBA, los fans han empezado a preocuparse sobre el regreso del estelar p?vot del conjunto, el dominico-estadounidense Karl Anthony Towns, quien ha estado fuera desde noviembre pasado, por una distensi?n en la pantorrilla derecha.

En las redes sociales y sitios especializados, los aficionados han estado cuestionando sobre el curso que lleva la recuperaci?n de KT, a quien desean ver lo antes posible en la duela.

Inicialmente, el equipo inform? que su astro se perder?a de 4 a 6 semanas por la lesi?n, pero Towns lleva ausente 27 partidos consecutivos desde el 28 de noviembre.

Towns brind? esta semana informaci?n sobre su lesi?n y el cronograma de recuperaci?n, a trav?s de Twitch, una plataforma de transmisi?n de videojuegos.

Desmiente informeTowns not? que la l?nea de tiempo nunca fue precisa. Dijo que su lesi?n en la pantorrilla es una distensi?n de grado 3, definida por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido como “un desgarro grave en el que la mayor?a de las fibras musculares se desgarran y pueden causar una ruptura completa del m?sculo”.

La recuperaci?n de una lesi?n de este tipo puede oscilar entre dos y tres meses. La l?nea de tiempo informada anteriormente es m?s indicativa de una cepa de grado 2. “Nunca fue un grado 2. Desafortunadamente, nunca iba a ser un grado 2”, dijo Towns. “Or? a Dios todopoderoso para que fuera un grado 2, pero sab?a que no lo era”.”Me encanta jugar baloncesto. Me encanta hacer lo que hago.

Amo mi trabajo y amo el juego, y que me den falsas esperanzas de que puedo estar de regreso en cuatro a seis, eso no es justo”, dijo Towns. “Solo quiero aclarar eso, porque he visto a mucha gente decir eso”. Towns asegur? que sab?a desde el principio que su tiempo de recuperaci?n no ser?a de cuatro a seis semanas.

Dijo que fueron los Timberwolves quienes intentaron decir de cuatro a seis semanas.”No hab?a forma de regresar en ese tiempo con la lesi?n que sufr?, es una lesi?n muy importante”, dijo. “No s? si estaban tratando de dar falsas esperanzas a los fan?ticos o cu?l pudo ser el caso”.

— Fuera dos mesesLa ausencia de Towns ahora se acerca a dos meses. Minnesota (25-25), es segundo en el Noroeste. Hasta el pasado fin de semana ten?a marca de 13-13 durante la ausencia de su astro, a quien los fans comienzan a extra?ar.