The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Fanmkika, les divas de Guadeloupe ovationnées au festival Africolor à St Denis (93) • AJ

Jeudi soir sur la scène du théâtre Gérard Philippe, dans le cadre du festival Africolor 2022, à Saint Denis (93) devant une salle en liesse, les neuf dames du Fanmkika ont fait le show.

Le groupe Fanmkika, formé en 2007, était au

rendez-vous du festival Africolor 2022. Toujours fidèle à son

histoire : la défense de la musique traditionnelle de Guadeloupe et

les chants des grands maitres ka. C’est au nom des traditions

musicales que ces femmes sont soucieuses de porter encore et encore

à la connaissance du monde et de transmettre à la nouvelle

génération qui est et reste le ciment de leur combat

artistique.

« C’est un honneur, une reconnaissance de ce

que nous faisons. Pour le travail de voix, de transmission, de

conscientisation des femmes pour qu’elles puissent véritablement

s’affirmer, se prennent en main », avance la chanteuse

Marie-Hélena Laumuno.

Sur scène les neuf femmes chantent avec fierté la

musique de leur territoire métissé. L’occasion de montrer et de

faire découvrir au public, venu nombreux et de