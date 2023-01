Fallece Lisa Marie Presley, hija de Elvis, a los 54 a?os

The content originally appeared on: El Dia

Lisa Marie Presley, cantautora, la ?nica descendiente de Elvis y dedicada guardiana del legado de su padre, falleci? el jueves tras ser hospitalizada por una emergencia m?dica.

Ten?a 54 a?os. Su deceso en un hospital de Los ?ngeles fue confirmado por su madre, Priscilla, pocas horas despu?s de que su hija fue llevada de emergencia despu?s de sufrir un accidente de salud en su domicilio. “Con profundo pesar debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, dijo Priscilla Presley en un comunicado.

“Ella era la persona m?s apasionada, fuerte y cari?osa que he conocido”. Presley, la ?nica hija de Elvis y Priscilla Presley, ten?a el mismo encanto taciturno de su padre, sus ojos ca?dos, la sonrisa insolente, la voz grave y sensual. Lanz? sus propios ?lbumes de rock en la d?cada del 2000, y se present? en el escenario con artistas como Pat Benatar y Richard Hawley, entre otros. Incluso tuvo v?nculos musicales con su padre, acompa??ndolo con para las voces de grabaciones de Elvis como “In the Ghetto” y “Don’t Cry Daddy”, una triste balada que le recordaba a ?l de la muerte prematura de su madre, la abuela de Lisa Marie, Gladys Presley. “Ha estado toda mi vida”, dijo a The Associated Press en 2012, al hablar sobre la influencia de su padre.

“No es algo que escuche ahora y sea diferente. Aunque lo puedo escuchar con m?s atenci?n. Me mantengo en el hecho de que siempre he sido una admiradora. ?l siempre ha sido una influencia en m?”. Su nacimiento, exactamente nueve meses despu?s de la boda de sus padres, fue una noticia internacional y sus or?genes no eran pasados por alto por ella.

Para apoyar el musical de Baz Luhrmann “Elvis”, Lisa Marie y Priscilla Presley han asistido a alfombras rojas y premiaciones junto con las estrellas de la pel?cula. Lisa Marie estuvo en los Globos de Oro el martes, a tiempo para celebrar el premio de mejor actor de una pel?cula de drama para Austin Butler por interpretar a su padre.

D?as antes, estuvo en Memphis, Tennessee, en Graceland — la mansi?n donde viv?a Elvis — para conmemorar la fecha de nacimiento de su padre, el 8 de enero. Vivi? con su madre, actriz conocida por “Dallas” y las pel?culas de “Naked Gun” (“Ag?rralo como puedas”), en California despu?s de que sus padres se separaron en 1973.

Ten?a memorias tempranas de su padre durante sus visitas a Graceland, montado en carritos de golf por el barrio y haciendo entradas impactantes en su propia casa. “Siempre estaba totalmente, totalmente arreglado. Nunca lo ve?as en su pijama bajando por las escaleras, nunca”, dijo Lisa Marie a The Associated Press en 2012. “Nunca lo ve?as si no fuera con un atuendo de `listo para ser visto”‘ Elvis Presley muri? en agosto de 1977, cuando apenas ten?a 42 a?os, y Lisa Marie 9 a?os. Ella se estaba quedando en Graceland en ese entonces y recordaba que ?l se despidi? con un beso de buenas noches horas antes quedar inconsciente y nunca recuperarse.

Al d?a siguiente, cuando ella lo vio, ?l estaba bocabajo en un ba?o. “Ten?a una sensaci?n”, dijo a Rolling Stone en 2003. “De que ?l no estaba bien, todo lo que s? es que ten?a esa sensaci?n, y ocurri? eso. Estaba obsesionada con la muerte a una edad muy temprana”.

Tiempo despu?s, ella gener? sus propios encabezados. Tuvo problemas con drogas y matrimonios muy conocidos. Sus cuatro esposos incluyen a Michael Jackson y Nicolas Cage. Jackson y Presley se casaron en Rep?blica Dominicana en 1994, pero el matrimonio termin? dos a?os despu?s y estuvo definido por numerosas apariciones en p?blico extra?as, incluyendo un beso inesperado de Jackson durante los Premios MTV a los Videos Musicales y una entrevista conjunta con Diane Sawyer en la que ella defendi? a Jackson contra las acusaciones de que hab?a abusado sexualmente de un menor. Su otro matrimonio famoso dur? incluso menos: Cage pidi? el divorcio despu?s de cuatro meses casados en 2002. “He chocado con muchas paredes y ?rboles”, dijo a AP en 2012.

“Pero ahora puedo ver en retrospectiva y decirte que … Fue un proceso de crecimiento, s?lo que de diferente manera. Yo simplemente estaba frente a todos todo el tiempo. Porque todo eso est? documentado, claro”. Lisa Marie se involucr? en numerosas causas humanitarias, desde programas contra la pobreza administrados por la Fundaci?n Caritativa Elvis Presley a esfuerzos de socorro tras el Hurac?n Katrina.

Por sus labores fue reconocida en Nueva Orleans y Memphis, Tennessee. Presley tuvo dos hijos, la actriz Riley Keough, nacida en 1989, y Benjamin Keough, nacido en 1992, con Danny Keough. Tambi?n tuvo a las mellizas Harper y Finley Lockwood, con su exesposo Michael Lockwood en 2008. Su matrimonio con Lockwood termin? en un divorcio complicado y largo que comenz? en 2016 y todav?a no se resolv?a cuando muri?, aunque fue declarada oficialmente soltera en 2021. En la pelea las mellizas, de ahora 15 a?os, fueron puestas temporalmente bajo tutela para protegerlas en 2017.

Presley y Lockwood compartieron despu?s la custodia, pero segu?an en conflicto por el tema y Lockwood buscaba m?s manutenci?n de Presley. Benjamin Keough se suicid? en 2020 a los 27 a?os. Presley fue abierta sobre su dolor y en agosto pasado escribi? un ensayo sobre “vivir la horrible realidad” desde la muerte de su hijo. “He lidiado con la muerte, el dolor y la p?rdida desde los 9 a?os.

He tenido m?s que la carga justa de eso en mi vida y de alguna manera he llegado hasta aqu?”, escribi? en el ensayo que comparti? con la revista People. “Pero esta, ?la muerte de mi hermoso, hermoso hijo? El ser m?s dulce e incre?ble que haya tenido el privilegio de conocer, que me hac?a sentir tan honrada cada d?a por ser su madre. Que se parec?a tanto a su abuelo en tantos niveles que de hecho me asustaba.

Que me hac?a preocuparme por ?l m?s de lo que lo har?a naturalmente”, continuaba el ensayo. “No. Simplemente no, no, no, no”. Lisa Marie se convirti? en la ?nica heredera del fondo de Elvis Presley despu?s de que su padre muri?. Junto con Elvis Presley Enterprises, el fondo administraba Graceland y otros bienes hasta que ella vendi? su parte mayoritaria en 2005. Ella conserv? la propiedad de la Mansi?n de Graceland, los 13 acres (5,2 hect?reas) que la rodean y los objetos dentro de la casa. Su hijo est? enterrado ah? junto con su padre y otros miembros de la familia Presley.

Lisa Marie Presley fue miembro de la Iglesia de la Cienciolog?a, su hijo naci? en 1992 siguiendo los preceptos establecidos por el fundador de la iglesia L. Ron Hubbard, de acuerdo con un reporte de AP de entonces. Tiempo despu?s abandon? la iglesia. Lisa Marie y Priscilla Presley sol?an hacer viajes a Graceland para enormes celebraciones con fans en las que conmemoraban la muerte y el nacimiento de Elvis. Uno de los dos aviones de Graceland se llama Lisa Marie.

Despu?s de su primer ?lbum “To Whom It May Concern”, en 2003, algunos fans llegaron a verla presentarse en vivo tan solo por curiosidad por su famosa familia, dijo a AP en 2005. “Primero tuve que superar la idea preconcebida sobre m?”, dijo sobre las barreras para convertirse en una cantautora.

“De alguna manera deb?a quitarme eso de encima y presentarme y ese era el primer obst?culo, despu?s cantar enfrente de todos y, ese era el segundo (obst?culo), y yo soy la hija de, ya sabes de qui?n soy la hija, ten?a algunos obst?culos que superar sin duda”, se?al?. “Pero la balanza nunca se fue a la otra direcci?n demasiado”.