Fallece Diego Verdaguer por complicaciones de COVID-19

CIUDAD DE M?XICO. — Diego Verdaguer, cantautor argentino de ?xitos como “Coraz?n de papel”, “Yo te amo” y “Volver?” y esposo de la cantante Amanda Miguel, falleci? por complicaciones del COVID-19. Ten?a 70 a?os.

El m?sico argentino naturalizado mexicano muri? el jueves por la tarde en Los ?ngeles, inform? su hija Ana Victoria en un comunicado emitido la madrugada del viernes por Diam Music, la empresa discogr?fica de Verdaguer y su esposa.

“Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su p?blico y amigos, que pap? el d?a de hoy dej? su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna”, dijo Ana Victoria.

“Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensi?n en estos momentos tan dif?ciles”. El comunicado tambi?n fue publicado en la cuenta de Twitter de Amanda Miguel, quien simplemente escribi? “(hash)descanseenpaz” junto con los emojis de un par de manos palma contra palma y un coraz?n blanco.

En su propia cuenta de la red social de microbogueo, el ?ltimo mensaje de Verdaguer, publicado la noche del jueves, fue para su esposa: “?Nunca me cansar? de dedic?rtela! Eres y ser?s la ladrona que me rob? el coraz?n”, dice el tuit junto a una imagen de la pareja en la playa y parte de la letra de su canci?n “La ladrona”: “Cu?dame, qui?reme, b?same, m?mame”.

De acuerdo con el comunicado, Verdaguer contrajo COVID-19 en diciembre y estuvo hospitalizado. No se inform? si estaba o no vacunado y sus representantes no respondieron de inmediato correos electr?nicos en busca de detalles.

En varias ocasiones, Amanda Miguel se expres? en contra de la vacuna, incluyendo en agosto de 2020 con un art?culo que comparti? en Twitter titulado “Propaganda para obligarnos a ponernos la vacuna experimental”, y en abril del mismo a?o en un mensaje ahora viral — “Quiz?s la vacuna sea el famoso covid.

No gracias, ni el microchip para nada” — en respuesta a un tuit del presentador Camilo Ega?a de CNN. No se sabe si desde entonces cambi? su postura. No se ofrecieron detalles sobre el funeral de Verdaguer y sus representantes pidieron respetar la privacidad de la familia.

En redes sociales, colegas y amigos comenzaban a expresar su pesar al conocer la noticia la ma?ana del viernes. “Lamentamos profundamente la p?rdida de (hash)diegoverdaguer, estuvimos juntos hace poco cuando vinieron a nuestro concierto en Los ?ngeles.

Nuestro abrazo para @amandamiguels y su familia”, tuite? el d?o argentino Pimpinela. El cantante cumpli? 50 a?os de trayectoria art?stica en 2019. Naci? en Buenos Aires el 26 de abril de 1951 y debut? como solista a los 17 a?os con el sencillo “Lejos del amor”, al que siguieron otros como “Yo te amo” y “Volver?”.

Desde 1980 resid?a en M?xico, pa?s al que dedic? su ?lbum “Mexicano hasta las Pampas”, nominado a dos Latin Grammy, y su continuaci?n, “Mexicano hasta las Pampas 2”, as? como el disco en vivo “Mexican?simos”, del que lanz? dos vol?menes.

“Te puedo decir, soy m?s mexicano que nada. Amo a M?xico, amo lo que M?xico ha significado en mi vida, amo las oportunidades que M?xico me ha dado”, dijo el artista en una entrevista con The Associated Press en 2019.

Verdaguer conoci? a Amanda Miguel cuando ella ten?a 18 a?os y ?l 24. Su hija Ana Victoria, quien tambi?n es cantante, naci? en 1983. “Amanda Miguel ha sido mi inspiraci?n desde que la conoc?”, dijo Verdaguer a la AP.

“Valoro mucho todo lo que hemos hecho juntos como pareja, como artistas, como individuos”. En 1987, la pareja fund? Diam Music, con la que Verdaguer lanz? todas sus producciones hasta la fecha, incluyendo la m?s reciente, “Coraz?n bambino” de 2019, y un ?lbum que ser? editado p?stumamente, “Por la libre”. Otros de sus ?xitos fueron “Coraz?n de papel”, “Que sufras m?s”, “Creo solamente en ti” y “La ladrona”, que lleg? a los primeros lugares de popularidad en M?xico, Estados Unidos, Espa?a e Italia.

En 2019, Verdaguer fue reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores de M?xico (SACM) con una presea especial por sus 50 a?os de carrera. “Hay que evolucionar espiritualmente y entender el significado de la vida”, dijo Verdaguer a la AP.

“Venimos a vivir una experiencia divina, venimos a aprender, venimos a entregarnos, venimos a perfeccionarnos, venimos a dar, venimos a ayudar, porque dando y ayudando te sientes mejor”. —— La periodista de AP Sigal Ratner-Arias, en Nueva York, contribuy? a este despacho.