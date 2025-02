Experto afirma que un diagnostico temprano puede curar el 90 % del cáncer colorrectal

La obesidad y el sedentarismo, así como las dietas poco saludables ricas en carnes procesadas, se relacionan con una mayor incidencia de cáncer. Además, infecciones como el ' Helicobacter pylori' y el virus de la hepatitis C pueden estar detrás de hasta un 25 por ciento de los cánceres digestivos.

This content originally appeared on Listín Diario