Santo Domingo.- La dirigente sindical Eulogia Familia favoreci? el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo sobre tr?fico il?cito y trata de personas reci?n retirado del congreso nacional y dijo que es un esfuerzo del gobierno del presidente Luis Abinader que profundiza la lucha contra la corrupci?n y el crimen organizado, nacional e internacional.

Se?al? que quienes se oponen a la ley partiendo de criterios prejuiciados, <>, de personas como son los captadores, organizadores y traficantes, as? como a los negocios de acogida de personas en esclavitud.

<>.

La sindicalista acot? que la trata de persona se produce en el tr?fico il?cito o no de personas de un pa?s a otro, pero tambi?n en la movilidad interna entre nacionales de una comarca a otra en el mismo territorio donde las poblaciones m?s afectadas son regularmente mujeres y ni?os/as que a veces son reclutados en esclavitud para prostituci?n y explotaci?n sexual, pornograf?a y/o laboral no teniendo las v?ctimascontactos con otras personas que no sean sus infractores de la ley y agresores que los tienen en cautiverio como si fuesen propiedad privada.

<<El tr?fico il?cito y la trata de persona adem?s de la esclavitud envuelve otros delitos como el narcotr?fico, tr?fico de armas y hasta el tr?fico de ?rganos. La trata de personas definida tambi?n como esclavitud moderna seg?n la Organizaci?n Internacional del Trabajo (OIT) afecta a unos 40 millones de personas en el mundo y Republica Dominicana al ser un pa?s expulsor, transito, de acogida y trafico de migrantes esta en el deber de adecuar su legislaci?n para prevenir y proteger a las v?ctimas>>, dijo Familia.

Coment? que pa?s tiene la ley 137-03 contra el tr?fico il?cito y la trata de personas, por lo que la propuesta del poder ejecutivo lo que busca es mejorar el esquema de sanciones y reparaci?n a las v?ctimas, que pueden ser migrantes o no y que quiz?s haya que hacer una evaluaci?n sobre las fuentes de financiamiento para sostenibilidad de los servicios, pero la sanci?n dr?stica a los traficantes y tratantes de personas deben mantenerse, as? como la reparaci?n a las v?ctimas sin importar su condici?n de nacional o migratoria.

Observ? adem?s, que en los ?ltimos tiempos las noticias sobre trata de personas que salieron en los medios de comunicaci?n se trataron de mujeres dominicanas y de naciones de naciones que no tienen que ver con los grupos que se?alan los opositores a la reforma, as? como de ni?os/as y no necesariamente de la poblaci?n que determinados sectores han tratado de estigmatizar como ?nicos beneficiarios de la citadaley.