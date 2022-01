Estrellas de cine que nunca han ganado el premio ?scar

The content originally appeared on: El Dia

AGENCIAS.-Leonardo Dicaprio gan? su ?nico ?scar hasta la fecha en 2016 por “The Revenant”. Un premio que ten?a cierto sabor a “por fin”.

Algo similar suced?a con Brad Pitt, otra de las gallinas de los huevos de oro en Hollywood, que finalmente se hizo con el premio en 2020 por su interpretaci?n en “Once Upon a Time… In Hollywood”.

Ellos dejaron atr?s una lista de estrellas de la meca del cine que la Academia a?n no ha tenido a bien premiar. Estos son algunos de ellos.

Tom Cruise salt? a la fama en 1984 con la cinta “Risky Business” y desde entonces no ha parado de aparecer en la pantalla grande en la m?s amplia variedad de largometrajes: comedia, dramas, ciencia ficci?n, terror y acci?n.

Su nombre asegura ?xito en la taquilla como ha sucedido con la franquicia de “Mission: Impossible”, y aun as? no se ha alzado con la codiciada estatuilla.

Sus tres turnos al bate han sido en 1990 con “Born on the Fourth of July”, y en 1997 con “Jerry Maguire”, ambos en la categor?a de Mejor Actor; y en el 2000 al Actor Secundario por “Magnolia”.

Samuel L. Jackson es un actor con una carrera amplia, con trabajos a las ?rdenes de Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Spike Lee. La escena en la que recita un supuesto pasaje b?blico en “Pulp Fiction” es ya parte de la historia del cine.

Sin embargo, Jackson tampoco tiene un premio ?scar en su armario. Y solo ha sido nominado una vez, concretamente por su papel de Jules, en la citada cinta de Quentin Tarantino.

Harrison Ford tiene a su haber ser protagonista de dos de las franquicias m?s famosas y exitosas de la historia de Hollywood: “Star Wars” e “Indiana Jones”.

Pero si bien eso lo ha acercado a los millones de d?lares en fortuna, no se ha traducido en cargar con el anhelado ?scar. Ford ha sido nominado al ?scar una sola vez, en 1986, en la categor?a de Mejor Actor por su trabajo en el drama “Witness”.

El recio actor tiene otro r?cord infame relacionado con el premio, y es que a lo largo de su extensa carrera de cuatro d?cadas ha sido el protagonista de ocho cintas que han sido nominadas al ?scar a la Mejor Pel?cula del A?o, sin que esto haya tenido peso a su favor.

Aunque Sigourney Weaver ha subido al escenario de los ?scar a presentar algunos galardones, no ha obtenido el premio.

Otra actriz que acumula nominaciones es Amy Adams. En seis ocasiones ha considerado la Academia de Hollywood que sus interpretaciones eran dignas de recibir un ?scar. Cinco de ellas, en la categor?a de mejor actriz de reparto.