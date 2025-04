Estos son los requisitos para que migrantes irregulares sean atendidos en hospitales de RD

Abinader señaló que por demasiado tiempo, la agricultura y la construcción, han dependido de la mano de obra ilegal y que la producción del campo y la construcción de las ciudades no pueden seguir dependiendo solo del trabajo manual que incentiva la migración irregular.

Se anunció la modificación del reglamento de operación de los mercados para asegurar que sea una puerta abierta al comercio, pero no para la migración irregular.

Las medidas se enfocan en castigar a funcionarios y militares que faciliten la entrada de inmigrantes ilegales, a traficantes reincidentes, y a quienes alquilen propiedades a personas con estatus migratorio irregular . También se incluirán sanciones para casos no contemplados en la ley actual.

En el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, precisó, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente.

