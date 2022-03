Este ano se completara la primera etapa del muro, dice Homero Figueroa

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, aseguro este domingo que en el presente ano se completara la primera etapa de la construccion, correspondiente a los 53.9 kilometros, de la Verja Fronteriza Inteligente (Muro) que construye el gobierno en la frontera que separa a la Republica Dominicana con Haiti.

Figueroa nego que dichos trabajos esten paralizados y califico como un “error conceptual” las informaciones que se han difundido en los medios de comunicacion en ese sentido.

Explico que una obra de esa magnitud tiene muchas etapas, y la gente entiende que una obra fisica solo esta en proceso cuando se estan poniendo los blocks.

Agrego que estan trabajando los topografos, organizando todo para llevar las diferentes etapas que se completaran durante este ano, y es una promesa del presidente Luis Abinader no solo porque la gente lo quiere, sino que es una necesidad que cuenta con la aprobacion del 86 por ciento de la poblacion.

“Esta etapa si, de los 53.9 kilometros, por lo menos, e inmediatamente se termine eso se va a la segunda etapa que es la tecnologica, y asi continuar hasta sellar la frontera, y se esta trabajando en eso”, respondio el funcionario a la pregunta de si entendia que este ano se podria terminar la primera etapa de la citada verja.

Entrevistado por Hector Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, el portavoz de la casa presidencial dijo que en la actualidad la obra se encuentra en la etapa de levantamiento topografico a lo largo de los 53.9 kilometros que lleva esta Verja Fronteriza Inteligente.

Les invitamos a leer: Vocero de la Presidencia asegura sistema salud seguira manejando con exito la pandemia; llama a vacunarse

Recordo que el presidente Abinader participo en un acto publico donde dio inicio a ese proceso, e insistio que la obra no se ha detenido.

“No se ha detenido porque es un error conceptual, porque una obra de esa magnitud tiene muchas etapas, y la gente entiende que una obra fisica solamente esta en proceso cuando se esta poniendo blocks”, reitero el vocero de la presidencia.

Ver esta publicacion en Instagram

Cuando se le senalo varios reportes de prensa que hablan de la detencion de la obra a un mes de que el presidente dejara iniciado los trabajos de construccion.

Nunca llamaria periodistas y ejecutivos de medios para tratar de imponer una agenda desde el poder

Homero Figueroa garantizo que nunca llamaria a un periodista o ejecutivos de medios de comunicacion para tratar de imponerle una agenda desde el poder.

El director de Estrategia y Comunicacion del gobierno dijo que su gran aspiracion en la posicion que ocupa, es que una vez se termine el arco de su gestion, todos los periodistas, todos los medios de comunicacion puedan decir que ejercieron en total libertad, sin coaccion, y sin presion del poder publico, sus tareas de transmitir informacion a los ciudadanos.

Cuestionado en el sentido de si nunca llamaria a periodistas o ejecutivos de medios de comunicacion por una informacion,

Figueroa dijo que “nunca, yo lo llamaria, son mis amigos, converso con todos, tengo una conversacion fluida y constante porque mi funcion lo exige asi, pero no creemos imponer una agenda desde el poder, yo no lo podia hacer, no seria coherente de esa unidad de vida de la que hablo, y estaria contrariando, y haciendo lo que nunca me gusto que hicieran conmigo”.

“En materia de comunicacion yo siempre defendi la libertad de expresion, siempre defendi la independencia de los medios, ejerci mi profesion desde ese angulo, entonces como funcionario publico yo no puedo querer otra cosa mas que medios fuertes, independientes y criticos, y ahi no solamente yo, el presidente de la Republica se identifica con esta vision”, enfatizo Homero Figueroa.

Sentencio que el presidente Luis Abinader que es alguien profundamente democratico, sabes que no puede existir una democracia sin medios solidos y medios criticos, por que, porque la verdad dicha desde un medio de comunicacion puede funcionar como una advertencia para corregir el rumbo.

“La democracia es el ejercicio dinamico de concertacion continua con todos los actores sociales, y los medios de comunicacion juegan un rol fundamental”, argumento el funcionario.

Sostuvo que es de los que piensan que un funcionario tiene que demostrar unidad de vida, lo que podria englobarse en la palabra coherencia, y los principios que guiaron su vida como ciudadano privado, no pueden cambiar una vez usted se convierte en un funcionario publico.