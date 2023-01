Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este martes que en las condiciones del tiempo continuaremos bajo la influencia de una vaguada, lo que estar? generando lluvias en gran parte del pa?s.

Meteorolog?a pronostic? que durante las primeras horas de la tarde tendremos aguaceros moderados localmente y tronadas, en poblados de las regiones: noroeste, norte, noreste, sureste, Cordillera Central y Valle del Cibao; las mismas se extender?n hasta entrada la noche.

Ante las lluvias ca?das y las que se esperan la Onamet mantiene alerta meteorol?gica para seis provincias, antes posibles inundaciones urbanas, crecidas de r?os, arroyos y ca?adas, as? como, deslizamiento de tierra.

Las provincias en alerta son: Espaillat, Mar?a Trinidad S?nchez, Duarte, Saman?, Hermanas Mirabal y Hato Mayo.

En cuanto a las temperaturas estar?n ligeramente calurosas en horas vespertinas, no obstante, en la noche y madrugada se sentir?n agradables, debido a la ?poca del a?o.

Dijo adem?s que, se prev? que la m?nima oscilar? entre 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser de -2 ?C a 4 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo y el Pico Duarte.

Para ma?ana mi?rcoles, la vaguada estar? al noreste del pa?s y mantendr? la masa de aire que nos cubre h?meda e inestable. Se prev? que en la tarde hasta las primeras horas de la noche, ocurrir?n aguaceros localmente moderados con tronadas, principalmente sobre poblados regiones: norte, noreste, sureste, Cordillera Central y Valle del Cibao.