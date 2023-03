Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este martes que en las concisiones destiempo persiste la escasez de lluvias, por lo que tendremos cielo soleado; mientras que las temperaturas estar?n calidad en el d?a y frescas en la noche.

Meteorolog?a explic? que esto se debe a la influencia de un sistema de alta presi?n que mantiene muy bajo el contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre, y evita que las formaciones de nubes significativas se desarrollen.

Dijo adem?s, que se combinar? con el viento predominante del este/noreste, para producir nublados con precipitaciones dispersas y r?fagas de viento desde la madrugada, siendo m?s frecuentes en la tarde y noche hacia las regiones: norte, noreste, litoral costero caribe?o, suroeste, y Cordillera Central.

La ONAMET, recomend? a toda la poblaci?n hacer un uso racional del agua. Nos encontramos en el periodo de estiaje o sequ?a estacional que se extiende hasta mediados de abril, y se caracteriza por valores m?nimos en los acumulados de lluvias.

En cuanto a las temperaturas estar?n ligeramente c?lidas durante el d?a, pero en la noche y madrugada se sentir?n agradables a frescas, por el viento del este/noreste y la ?poca del a?o, principalmente en zonas monta?osas y valles del interior del pa?s.

Para ma?ana mi?rcoles, el estado del tiempo empezar? a presentar ligeros cambios con el acercamiento de un sistema frontal que se ubicar? al norte del pa?s, y se mover? r?pidamente hacia el sur/sureste. Adem?s, se combinar? con el viento predominante del este/noreste, para producir nublados con precipitaciones dispersas y r?fagas de viento desde la madrugada, siendo m?s frecuentes en la tarde y noche hacia las regiones: norte, noreste, litoral costero caribe?o, suroeste, y Cordillera Central.

Distrito Nacional: ligeros incrementos nubosos en ocasiones cerca del mediod?a.

Santo Domingo Este: nubes aisladas con aumento en la tarde.

Santo Domingo Norte: ligeros incrementos de la nubosidad en la tarde.

Santo Domingo Oeste: cielo despejado a nubes dispersas en ocasiones.

El Gran Santo Domingo: Temperaturas m?nima entre 21 ?C y 23 ?C y la m?xima entre 29 ?C y 31 ?C.